Unødvendig byråkrati for å begrense utleie

Registrering i tråd med EU-direktivet er heller ikke ansett for å være noe problem for Airbnb.

Den norske stat burde få til dette på en mer effektiv måte enn den byråkratiseringen som EU-direktivet legger opp til

Dagens registreringer skjer i samarbeid med Airbnb. I Norge er personer, personers virksomhet og bolig registrert i Brønnøysundregistrene, Skatteregisteret og i reguleringsplaner, og regulert i Borettslagsloven, Sameieloven og Plan- og bygningsloven. De lokale regulatoriske krav som finnes blir imidlertid lite brukt.

Det kan kanskje være vanskelig å kvantifisere korttidsleies omfang og mulig innvirkning på lokalsamfunn og tjenester. Det burde imidlertid være enkelt å kunne bruke nasjonale data lokalt, for lokalt skjønn og implementering og iverksetting av tiltak der det er betydelig uheldig innvirkning i lokalsamfunnet. Den norske stat burde få til dette på en mer effektiv måte enn den byråkratiseringen som EU-direktivet legger opp til.

I land hvor denne nye registreringen brukes som et påskudd for å begrense korttidsutleie lokalt, har lokale verter allerede startet protester. Det britiske parlamentet har behandlet et såkalt White Paper om dette. De peker blant annet på behov for tilpasning til alle steder som ikke har slike utfordringer og å unngå overbyråkratisering som urettferdig vil holde tilbake mindre virksomheter og ødelegge for personer som bare av og til leier ut et ledig rom.

For vanlige verter og for samfunnet, er det derfor grunn til å være skeptisk til ytterligere registrering som åpner opp for begrensning av bare denne typen utleie.

Samtidig vil en regulering ikke bare redusere overnattingene. Det vil også begrense omsetning for det lokale næringslivet. For for at turister skal legge igjen penger i restaurantene og butikkene våre, er det jo en forutsetning at de har et sted å bo. Det har Herloff påpekt med rette.

Det er uansett viktig at en tilnærming og eventuell ytterligere lovregulering på dette området bygger på fakta, både når det gjelder risiko, faktisk virkning av kortsiktig utleie, kunnskap om hva som allerede er lovfestet registrering og regulering, hvordan det rammer vanlige folk og hvordan dette burde kunne gjøres enkelt i Norge.

Liv Nordbye

Frivillig leder av Den norske vertsklubben