Reiselivet vil ha rettferdig konkurranse – ikke fjerne Airbnb

Debattinnlegg: Kristin Krohn Devold, adm. direktør i NHO Reiseliv, og Anders Nyland, reiselivsdirektør i Bergen

Ny teknologi driver innovasjon og presser markeder og bedrifter til å styrke konkurranseevne, omstille seg raskere og levere et bedre produkt til kunden. Konkurranse mellom aktører er en utelukkende gode og driver samfunnet fremover. Likevel betyr ikke dette at ny teknologi er unntatt fra regulering; i et voksende marked må hensyn til konkurranse, bærekraft og sikkerhet alltid stå i fokus.

Anders Nyland. Foto: Bergen Convention Bureau

Derfor ønsker vi en registreringsplikt for Airbnb, og her er vi også helt på linje med resten av Europa. EU har allerede vedtatt denne muligheten. Hegnar tolker oss i verste mening i sin lederartikkel, og konstruerer en unødvendig konflikt.

Økt friksjon mellom lokalbefolkningen og turistene kan oppstå, noe Spania har vært et eksempel på i sommer. Det har vært store demonstrasjoner i blant annet Barcelona, hvor leieprisene har økt med 68 prosent på ti år. Flere av demonstrantene peker på utrygghet som en bekymring. Dette er langt fra situasjonen i Norge, men det viser tydelig at oversikt over volumet og omfanget er nødvendige for at reiselivsnæringen skal kunne eksistere godt sammen med lokalbefolkningen.

Vårt forslag er ikke mer radikalt enn at vi ønsker en registreringsplikt for Airbnb, i tråd med EU-regelverk. Da kan kommunene få bedre oversikt over antallet utleieenheter og utleiedøgn, noe som er avgjørende for planlegging av boligbygg, infrastruktur og beredskap, og for å unngå overbelastning på lokal infrastruktur.

Problemet med Airbnb ligger ikke hos familier som leier ut hjemmet mens de er på ferie, eller de som leier ut et ekstra soverom i korte perioder. Det er positivt og gir bedre sirkulærøkonomi ved at ledige lokaler brukes, og familier kan tjene litt ekstra. Utfordringen er de store aktørene som kjøper opp leiligheter utelukkende for korttidsutleie, da blir det færre leiligheter tilgjengelig til for eksempel studenter som har flyttet til en ny by. Den omfattende, uregulerte hotellvirksomheten i private boliger, uten tilsyn eller regulering, forstyrrer bomiljøene og driver opp boligprisene.

Så nei, Trygve Hegnar, vi ønsker ikke å fjerne Airbnb. Men det er viktig å tenke helhetlig på hvordan reiselivsnæringen skal vokse bærekraftig. For å sikre at denne veksten ikke går på bekostning av bomiljøene eller skaper problemer for vertskommunene, må vi innføre nødvendige tiltak. Ved å innføre registreringsplikt for Airbnb og strengere reguleringer, kan vi håndtere utfordringene på en konstruktiv måte, samtidig som vi bevarer fordelene ved moderne teknologi og delingstjenester.

Kristin Krohn Devold

Adm. direktør i NHO Reiseliv

Anders Nyland

Reiselivsdirektør i Bergen