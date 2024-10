Kamala Harris frir til næringslivet

CNBC skriver onsdag at demokratenes presidenkandidat Kamala Harris vil appellere til amerikanske bedrifter ved å kunngjøre nye valgkampsløfter med fokus på amerikansk produksjon.

Forslagene som legges frem skal være ledd i en strategi om å fremme Harris som en venn av næringslivet, og ikke en fiende.

Kunngjøringen er ventet i en tale til Economic Club of Pittsburgh på onsdag, ifølge CNBC, som viser til kommentarer fra en ikke-navngitt person som jobber med presidentkampanjen.

Talen skal fremme en «pragmatisk økonomisk filosofi forankret i kapitalisme», innovasjon og en forståelse av myndighetenes begrensninger.

Stikk fra Trump

Ifølge CNBC kommer talen som et direkte motargument på angrep fra republikanernes presidentkandidat, Donald Trump. Trump har ved flere anledninger sagt at Harris er en radikal venstrekandidat, og at hun er en trussel mot den amerikanske økonomien.

«Hvis Kamala Harris får fire år til, vil hun avindustrialisere USA og ødelegge landet vårt», sa Trump på tirsdag, under et arrangement i delstaten Georgia. Trump la også frem egne forslag for å øke produksjonen.

I Trumps tale sa han at han vil introdusere utvidede skatteutsettelser for forsknings- og utviklingsområder, utnevne en dedikert «produksjonsambassadør» og innføre strenge tollsatser på import for å styrke innenlands produksjon.

Appellerer til middelklassen

Som motsvar planlegger Harris ifølge CNBC å fremheve sin bakgrunn fra en middelklassefamilie, samt vise til sine politiske meritter. Harris har hatt to perioder som statsadvokat i California, og har jobbet med lokalbanker og bedrifter i sitt verv som visepresident.

Tidligere i valgkampen har Harris fokusert på reduserte kostnader for mat, bolig og barnepass, blant annet ved å anklage enkelte selskaper for å utnytte forbrukerne ved manipulasjon og skyhøye marginer. I august foreslo Harris også et forbud mot prismanipulering i matvaresektoren.

De siste ukene skal Harris ha dempet angrepene på amerikanske selskaper. Forrige uke fordømte hun prisjuks, men presiserte raskt at det bare er et fåtall selskaper som faktisk driver med det.