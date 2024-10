– Ap/Sp-regjeringen er opptatt av at vanlige folk skal få lavere strømregninger og mer energieffektive boliger, sier energiminister Terje Aasland (Ap).

Pengene kommer i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2025, som legges fram 7. oktober.

Summen energiministeren nå stiller opp med for 2025, blir lavere enn i år. Men Aasland ber folk om å se på helheten i satsingen til regjeringen.

– Med 887 millioner kroner til neste år vil vi ha bevilget og foreslått om lag 3,7 milliarder kroner til energieffektivisering og solenergi i boliger og yrkesbygg gjennom Enova og Husbanken siden vi tok over. Det er nesten dobbelt så mye som de fire siste årene under Erna Solberg og Høyre, sier han.

Sparer energi

Potten som nå settes av, skal fordeles slik:

* 587 millioner kroner øremerkes gjennom Enova til støtte til kjente og modne energieffektiviseringstiltak i husholdningene.

* I Husbankens tilskuddsordning på 300 millioner kroner skal 200 millioner gå til kommunale utleieboliger, mens 100 millioner går til omsorgsboliger og sykehjem.

– Med støtten til Enova kan folk få penger til tiltak som sparer energi, mens støtten til Husbanken gjør at også de med dårligst råd kan få mer energieffektive boliger, forklarer Aasland.

Mindre penger enn i år

Sammenligner man med årets budsjett, så innebærer bevilgningene en nedgang.

Så langt i år, altså fram til september, har Enova brukt 853 millioner kroner til de samme tiltakene. Mens potten bare blir på 587 millioner kroner for hele neste år.

Når det gjelder pengene til Husbanken, ligger summen an til å bli lik som årets bevilgning, på 300 millioner kroner, men uten at man justerer for prisvekst. Dermed blir det i realiteten en nedgang.

(NTB)