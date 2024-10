Trump er Republikanernes presidentkandidat i valget i november og har sådd tvil om USAs fortsatte støtte til Ukraina om han vinner valget.

Han sier at han tar imot den ukrainske presidenten i Trump Tower på Manhattan klokka 9.45 lokal tid, altså 15.45 norsk tid. Ifølge Trump var det Zelenskyj som ba om møtet.

Mener han ville landet fredsavtale

– Jeg ser fram til å se ham i morgen, sa Trump på en pressekonferanse torsdag.

– Jeg mener jeg vil være i stand til å få i stand en avtale mellom president Putin og president Zelenskyj. Ganske raskt, la han til.

Trump legger til at han og Zelenskyj er uenige i enkelte saker.

Trump hevder at Russlands president Vladimir Putin aldri ville ha invadert Ukraina om det var ham selv som satt i Det hvite hus.

Kritikk denne uka

Denne uka kritiserte han Zelenskyj for å ikke ha inngått en avtale med Russland for å gjøre slutt på krigen.

– Vi fortsetter å gi milliarder av dollar til en mann som nekter å inngå en avtale. Så mange døde mennesker, enhver avtale, til og med den verste avtalen, ville ha vært bedre enn det vi har akkurat nå, sa Trump på et folkemøte i North Carolina onsdag.

Torsdag ble han spurt om Ukraina bør gi fra seg territorium til Russland for å gjøre slutt på krigen. Da svarte han «vi får se hva som skjer», skriver Reuters.

Mener Trump forenkler

Zelenskyj antydet i et intervju som ble publisert i The New Yorker tidligere i uka at Trump ikke forstår konflikten, og at han forenkler den.

Videre sa han at Trumps visepresidentkandidat J.D. Vance er «for radikal», og at han i praksis tar til orde for at Ukraina skal «gjøre et offer» ved å gi fra seg territorium.

Mens Trump og Vance lenge har vært skeptiske til USAs Ukraina-støtte, har mange republikanske allierte av ekspresidenten støttet ukrainernes forsvarskamp, som de mener er i USAs interesse.

Støtte fra Biden og Harris

Zelenskyj møtte president Joe Biden og visepresident Kamala Harris torsdag og har forlenget oppholdet i USA for å møte Trump.

På møtene i Det hvite hus ble han lovet urokkelig støtte og 8 nye milliarder dollar.

Harris sa at Trumps oppfordringer til Ukraina om å inngå en avtale som gjør slutt på krigen, ikke er fredsforslag, men heller forslag om overgivelse.

