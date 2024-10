«Tollmannen» Trump vil skjerme USA fra konkurranse

Tilsynelatende anser Trump høy toll på importvarer nærmest som en vidunderkur mot mange av USAs problemer.

Høyere toll vil skape flere arbeidsplasser i industrien, krympe underskuddet på statsbudsjettet, senke matvareprisene og muliggjøre velferdsordninger for barnefamilier, ifølge Republikanernes presidentkandidat.

Han hevder også at toll kan bidra til fred i verden. På et valgkampmøte i North Carolina i august sa Trump at det holder å ringe andre statsledere og true med toll for å hindre at de starter kriger.

– Toll er det beste som noen gang er oppfunnet, sa Trump i byen Flint i Michigan for et par uker siden.

Straffet Kina

Løftene om mer toll er en videreføring av Trumps politikk da han var president, fra 2017 til 2021. Den gang hevet han tollen på solceller, stål, aluminium og de aller fleste varer importert fra Kina.

Han kalte seg selv «Tariff Man» – tollmannen.

Blir han president igjen, vil han gå lenger. Han har foreslått en tollsats på 60 prosent på alle varer fra Kina, og opptil 20 prosent på alt annet USA importerer.

Nylig gikk han enda høyere på banen med et forslag for å straffe traktor- og maskinprodusenten John Deere, som vil flytte produksjon til Mexico. Trump vil legge 200 prosents toll på alt John Deere forsøker å eksportere tilbake til USA.