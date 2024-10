Ap med nytt skatteløfte: Vil fryse skattenivået også for bedrifter

– Hvis dette betyr at Arbeiderpartiets skattepolitikk fra de siste årene ligger fast, har ikke partiet tatt innover seg den klare tilbakemeldingen fra norske eiere, sier Hauglie.

Vil få flere i jobb

Brenna sier at tanken bak det nye løftet for det første er å «fullt ut anerkjenne» at næringslivet trenger forutsigbarhet både i næringspolitikken og skattepolitikken.

– Men for det andre er det en erkjennelse av at det økonomiske handlingsrommet i årene som kommer, det skapes først og fremst ved at vi får flere i arbeid, ikke gjennom å øke skattene. Derfor er vi veldig tydelige i dette skatteløftet. Det gjør forpliktelsen desto større for å jobbe at flere kan komme i jobb, sier Brenna.

Hun påpeker at regjeringen har satt ned eller holdt inntektsskatten uendret for åtte av ti siden de tok over makten.

– På samme måte som vi har holdt våre skatteløfter i denne perioden, skal vi selvfølgelig også holde våre løfter i den neste, sier Brenna.

Fem løfter til velgerne

I det ny partiprogrammet kommer Arbeiderpartiet med fem valgløfter:

* Trygg økonomisk styring

* Arbeid til alle

* Et tryggere Norge

* En sterkere velferdsstat

* At Norge skal nå klimamålene

Ap har blant annet mål om å få 150.000 flere i jobb innen 2030 og lover å være tøffe mot kriminalitet. Partiet vil også «gjenreise disiplin og få tilbake ro i klasserommene» og få ned ventetidene i helsetjenesten.

