Støre bløffer – igjen.

Etter å ha doblet formuesskatten på to år og nærmest kjeppjaget rikfolk ut av landet, antyder nå statsministeren at hans regjering vil gå inn for skattefrys en periode. Jonas Gahr Støre (Ap) kan ha innsett at leflingen med SV og Rødt er i ferd med å bli vel kostbar for partiets oppslutning.

Dersom Støre nå mener alvor og vil gjøre et forsøk på å gjenopprette tilliten til regjeringens skattepolitikk, må det først inngås et bredt og robust forlik om formuesskatten. Det som trengs er en kraftig økning av bunnfradraget, slik at småbedrifter og livslang sparing fritas. I tillegg må skatterabatten på arbeidende kapital (aksjeverdier) trappes kraftig opp. Dette burde være en no-brainer.

Dernest er dokumentavgiften, populært kalt flytteskatten, overmoden for skroting. Denne skatten på omsetning av egen bolig er i dag både unødvendig og åpenbart urettferdig innrettet. Borettslagsleiligheter er nemlig helt fritatt for hele avgiften. Avgiftsfritaket var vel opprinnelig (flytteskatten kom i 1974, under Trygve Brattelis andre regjeringsperiode) ment som en hyggelig hilsen til kameratene i boligsamvirket. I dag, 50 år senere, fremstår fritaket som en anakronisme, en uetisk og usaklig forskjellsbehandling av ellers likeverdige eierformer.

Støre & co vil etter alle solemerker måtte søke støtte hos alle fruene til venstre for seg på Stortinget, inkludert grønnsosialistene i MDG

Kjøper du i dag en selveierleilighet for 5 millioner kroner, må du betale 125.000 kroner i flytteskatt. Kjøper du en borettslagsleilighet, slipper du unna med noen hundrelapper til forvalter av borettslaget. Omtrent 45 prosent av norske leiligheter er borettslagsleiligheter. Skattegrunnlaget kan altså nesten dobles ved å fjerne borettslagsleilighetenes fritak. Satsen kan følgelig halveres med marginal effekt på statens inntekter.

En ytterligere halvering av satsen som en god start, kan anslås å redusere statens inntekter fra elleville 11,4 milliarder til rundt 5 milliarder kroner. Det vil fortsatt være omtrent det dobbelte av statens inntekter fra for eksempel flypassasjeravgiften.

Avgiftens innretning er enkel å rette opp, og kan gjennomføres før man fjerner den helt. Et slikt tiltak vil dempe prispresset i boligmarkedet og være en utstrakt hånd, spesielt til yngre og førstegangskjøpere. Eller om man vil, til vanlige folk. Det har jo vært deres tur en stund nå.

Problemet er at en stemme til Arbeiderpartiet vil være en stemme for økte skatter og avgifter, ikke reduserte. Støre & co vil etter alle solemerker måtte søke støtte hos alle fruene til venstre for seg på Stortinget, inkludert grønnsosialistene i MDG. Det vil være en historisk sensasjon om en slik blodrød koalisjon faktisk senket, eller i det minste frøs skatter og avgifter på dagens nivå.

Støre bløffer – igjen.

