Det var på forhånd ventet at landene ville godkjenne forslaget fra EU-kommisjonen.

De har foreslått en straffetoll på opptil 36 prosent på toppen av dagens tollsats på 10 prosent på elbiler som er produsert i Kina.

Bakgrunnen for forslaget er at kommisjonen mener å kunne bevise at bilprodusentene mottar ulovlig statsstøtte – og dermed kan sende billige elbiler til Europa og utkonkurrere europeiske bilprodusenter.

Tollen innføres fra 31. oktober.

Minst 15 land som representerer totalt 65 prosent av befolkningen i medlemslandene, måtte ha stemt nei dersom forslaget ikke skulle ha blitt godkjent.

