Amerikansk statsgjeld vil vokse dobbelt så mye med Donald Trump som president, sammenlignet med hva forventningen er med de økonomiske forslagene fra Kamala Harris. Det skriver Financial Times, og viser til en rapport fra partipolitisk nøytrale Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB) i Washington.

VIL ØKE SELSKAPSSKATTER: Demokratenes presidentkandidat Kamala Harris. Foto: NTB

Prognosen er at gjelden vil øke med 7.500 milliarder dollar frem til 2035 om Trump inntar Det hvite hus og iverksetter sine løfter om lavere skatter til privatpersoner og bedrifter, tøffe tollsatser på importvarer, samt deportasjon av millioner av immigranter.

Skattekutt og andre unntak vil øke gjelden med omtrent 9.000 milliarder, mens økt toll og andre avgifter på den annen side vil dra inn rundt 3.000 milliarder dollar. USAs (brutto) statsgjeld utgjør nå 35.700 milliarder dollar.

– Betydelige utfordringer

Samtidig estimeres Harris-forslagene, deriblant høyere skattefradrag for småbedrifter, forbedret tilgang til rimelig barnepass og boliger, men høyere selskapsskatter å øke gjelden med 3.500 milliarder dollar i samme periode.

Her lyder CRFB-prognosen på at skattelettelser og andre tiltak for lavtlønte og småbarnsfamilier vil løfte USAs statsgjeld med over 4.000 milliarder, mens økte selskapsskatter ifølge avisen vil motvirke dette med nesten 1.000 milliarder dollar.

«Den neste presidenten vil stå overfor betydelige økonomiske utfordringer, inklusive rekordhøy gjeld, store strukturelle underskudd, økende renteutgifter og en forestående insolvens i viktige forsikringsordninger (som Social Security og Medicare, journ.anm.)», skriver CRFB i rapporten.

Truer med 200 prosent toll

Financial Times påpeker at republikanere tradisjonelt har krevd dype utgiftskutt, inkludert i statlige helse- og pensjonsprogrammer, for å kompensere for skattelettelser. Men det vil ikke Trump. Han ønsker i stedet å redusere utgiftene for en mye mindre del av statsbudsjettet som påvirker andre innenlandske programmer, samtidig som han stoler på høyere tollsatser for å øke USAs inntekter.

Trumps forslag om Kina-toll har vært mye omtalt, men på et valgkampmøte i Wisconsin i helgen truet han ifølge Reuters også med å innføre 200 prosent toll på biler som importeres fra Mexico. Det er en dobling fra hans tidligere trusler om 100 prosent toll.

Trusselen kommer samtidig som en mengde bilprodusenter har produksjon eller planlegger produksjon i Mexico for salg i USA.

Statsgjeld lik BNP – i dag

Fem uker før peker meningsmålingene mot et svært jevnt presidentvalg, og gitt den store usikkerheten om hvem som vinner opererer CRFB ifølge Financial Times med et stort utfallsrom for statsgjelden. I beste fall vil Harris og hennes økonomiske politikk ikke øke gjelden i det hele tatt, mens hun i verste fall vil øke den med 8.100 milliarder dollar. For Trump spenner utfallsrommet fra 1.450 til 15.000 milliarder dollar økning.

USAs statsgjeld er nå på 99 prosent av BNP, og ifølge Kongressens budsjettkontor (CBO) vil denne andelen øke til 125 prosent om ti år hvis dagens lovverk ikke endres. Med Harris som president estimerer rapporten fra CRFB at andelen øker til 133 prosent, mens den med Trump estimeres å øke til 142 prosent.