– Jeg er veldig glad for at exit-skatten nå kommer på plass, og den kommer til å bli vedtatt, sier Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson for SV.

Mandag formiddag ble statsbudsjettet for 2025 lagt frem. Da ble det klart at regjeringen innfører den omstridte exit-skatten.

Den har i flere år vært en hjertesak for Kaski og for partiet hennes.

– Dette er et gjennomslag for SV som ikke vil ha skjedd uten at vi hadde forhandlet budsjett med regjeringen og fått det gjennom. Det er jeg veldig glad for, for det vil bety at flere betaler skatt etter evne og ikke bare etter vilje, sier Kaski.

– Ingen grunn til å steile

Det var i mars i år at Finansdepartementet la frem nytt forslag til exit-skatt på høring. Forslaget omhandlet nye regler for beskatning av aksjegevinster ved utflytting.

Frem til høsten 2022 var reglene slik at latente skattegevinster automatisk ble skattefrie etter fem år i eksil.

Nå er det klart at regjeringen vil innføre exitskatt basert på forslaget fra 20. mars i år. Minimumsbeløpet det skal beregnes exitskatt for økes fra 500.000 til 3 millioner kroner. Dette gjøres som et bunnfradrag, men der det gis gave til barn i utlandet senkes terskelen kraftig til bare 100.000 kroner for å fastsette utflyttingsskatt.

– Hva synes du om innretningen på skatten?

– Vi skal studere detaljene, men så langt har jeg ikke sett noe som det er grunn til å steile over. Det viktigste for SV er at skatten blir innført, og så kan man etter hvert justere på den, om vi ser behov for det.

– Tetting av skattehull

Det har vært kraftige protester mot exit-skatten, blant andre fra NHO.

– Hva slags inntrykk gjør det på deg?

– Jeg mener at både exit-skatten og andre skattegrep som SV har fått gjennomslag for, i praksis er tetting av skattehull i skattesystemet vårt. Det er skattehull som har vært store og som har gjort det mulig for landets aller rikeste å betale skatt etter vilje, og ikke etter evne. Det har ikke vært rettferdig, men nå blir et litt mer rettferdig skattesystem, svarer Kaski.

– Derfor gjør det ikke så veldig stort inntrykk på meg at man er motstander av det. Jeg skjønner at man ikke vil betale skatt, men det gjøres altså for å få et rettferdig skattesystem og å tette skattehullene.

– Kan ikke ta opp kampen

– Blir det mer utflytting til Sveits nå?

– Vi får se. Jeg synes det er vanskelig, fordi Sveits et skatteparadis, og det finnes også andre skatteparadiser som merker en økonomisk tilflytting fra mange vestlige land. Norge kan ikke ta opp kampen mot skatteparadisene gjennom å senke skattenivået vårt til deres nivå. Da sier vi også farvel til velferdsstaten vår, og det er ikke en politikk som SV støtter.

– Jeg synes ikke det er et veldig stort problem at det har reist ut noen milliardærer til Sveits. Men jeg synes det er synd, og jeg mener at de burde ta et større samfunnsansvar, sier Kaski.