Katastrofen fortsetter på Klemetsrud

Debattinnlegg: Bjørn Revil, politisk nestleder i Oslo FrP, tidligere medlem av finanskomiteen

For et drøyt år siden skrev jeg en kronikk i Finansavisen om Klemetsrudanlegget under overskriften «Klemetsrudanlegget, en varslet katastrofe». Da var kostnadene i ferd med å løpe løpsk, og en rekke tekniske utfordringer var uløst. Konklusjonen min var at anlegget burde stoppes før enda større verdier gikk tapt. Heldigvis kom det daværende byrådet til en tilsvarende konklusjon og stoppet byggingen, eller som de sa: «Prosjektet går over i en kostnadsreduserende fase».

Bjørn Revil. Foto: Fotograf Sturlason

I løpet av den kostnadsreduserende fasen har kostnadene økt med flere milliarder, og nå trues det med å gjenåpne prosjektet. De 9,5 milliardene prosjektet foreløpig koster skal i hovedsak lånes, og dersom lånet ikke kan betales ned, åpner byrådssaken for at Hafslund må ta tapene direkte. Dermed blir regningen skjøvet over på strøm- og fjernvarmekunder, hvis ikke bykassen dekker den.

Hvor store de endelige kostnadene blir, vet ingen, men erfaring med større byggeprosjekter hvor Oslo kommune er involvert, viser at milliardene løper fort. Fornebubanen og Vannforsyningen er de to mest kjente eksemplene, men det finnes flere.

I Canada har man holdt på med karbonfangst lenger enn vi har i Norge, og det er ikke vanskelig å finne medieoppslag som handler om hvor mislykket dette er blitt:

Metoden med aminosyrer, som også skal brukes i Oslo, er ikke i nærheten av å rense så mye som den skal. Ved Saskpowers gigantanlegg i Saskatoon skulle man utvinne 90 prosent av karbonet, men har ikke klart mer enn 57 prosent. Dermed synker inntjeningen for eventuelt kvotesalg tilsvarende.

I naboprovinsen Alberta har man svidd av tilsvarende 125 milliarder kroner bare på den første fasen av karbonfangst fra oljesandprosjekter. Én bedrift, Capital Power, har trukket seg helt ut. I begrunnelsen oppgis det at «CCS facilities will have high operational costs, and otherwise lack a reliable revenue stream».