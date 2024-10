– Det verste er mangelen på prioritering, sier Høyre-politiker Sveinung Stensland, som sitter i næringskomiteen for partiet på spørsmål om hva som er best og verst med budsjettet.

– Når du maler med bred pensel er det enkelt å lage budsjett, men det er ingen tydelig prioritering, sier Stensland.

– Går til NAV

Han peker på at en stor andel av statsbudsjettet nå går til ytelser innenfor NAV. Statsbudsjettet for 2025 viser en betydelig økning i utgifter knyttet til sykefravær:

Utgiftene til sykepenger øker kraftig og det norske sykefraværet er rekordhøyt, noe som bidrar til over 20 milliarder ekstra i utgifter på 2025-budsjettet.

– Må gjøre mer

– En stor andel av arbeidskraften står nå utenfor arbeidsmarkedet. Det påvirker konkurransekraften og produktiviteten i Norge.

– Hva mener du burde vært gjort med det?

– Mange unge står utenfor arbeidslivet. Vi må gjøre mer for at unge kommer inn i arbeidslivet i stedet for å gå på ytelser. Selvfølgelig skal folk få hjelp, men den beste hjelpen er å få folk i arbeid.