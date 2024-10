– Regjeringen har økt skattene og gjort det uforutsigbart for næringslivet. Den sørger også for at mange har valgt å flytte ut bedriften sin for i det hele tatt kunne drive videre, sier Kjell Ingolf Ropstad, finanspolitisk talsperson i Kristelig Folkeparti.

– Fra KrFs side er vi veldig overrasket over at man ikke gjør noe for å sikre at skattene blir mer bærekraftige. I stedet gjør man det bare enda verre, sier han.

– Dramatisk

– Hvor viktig er exit-skatten for norsk næringsliv sammenlignet med andre rammebetingelser?

– KrF er tydelig på at vi ønsker å fjerne skatten fra arbeidende kapital. Det er en viktig grunn til at vi vil ha ny regjering. Men exit-skatten er dramatisk fordi den kan føre til at unge gründere og andre som ønsker å satse i Norge ikke tør å gjøre det og dermed velge andre land, sier Ropstad.

– Jobber for skifte

I tidligere tider har Kristelig Folkeparti laget budsjett med Arbeiderpartiet.

– Er det noen mulighet for at regjeringen kommer til dere?

– Nei, når det gjelder statsbudsjettet så får de enten det gjennom med SV, eller så får de ikke gjennom. Desto viktigere er det at man jobber hardt frem mot september neste år, og så får man forhåpentlig på plass et regjeringsskifte.