– Vi skal ikke ha skattemotivert utflytting, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Likevel legger han opp til minimale endringer på formuesskatt i neste års statsbudsjett, og innfører den omstridte exitskatten, dog med flere endringer. Blant disse er en helt ny ordning for utbytte. I det reviderte forslaget skal exitskatten betales i takt med utbytte, og utflyttere må bruke 70 prosent av utbyttet til å nedbetale skattekravet.

– Hvis man da flytter til et land med utbytteskatt på 30 prosent eller mer, vil ikke det tilsi at alt utbytte går til skatt?



– Den dagen man reelt sett er utflyttet og ikke har noe skattekrav til Norge, så er det inntekts-, utbytte- eller formuesskatten i det landet han eller hun har flyttet til som gjelder.

Få skatteforslag har høstet like mye kritikk som exitskatten, Finansavisen har tidligere skrevet at ni av ti høringssvar på forslaget var overordnet negative. Skatten innføres altså likevel:



– Det handler om en ting, og det er at verdiene du opparbeider i Norge, skal skattelegges her. Grunnprinsippet er på plass, slår Vedum fast.

– Fleksibelt for de som flytter

Han nevner imidlertid flere ganger at det er gjort endringer fra det opprinnelige forslaget, for eksempel at skattekrav ikke lenger skal overføres til nærmeste familie dersom man dør, og at bunnfradraget oppjusteres kraftig.

– Exitskatten har fått kritikk for at den ikke var utredet godt nok. Er så mange endringer en erkjennelse på at regjeringen ikke hadde gjort nok forarbeid før forslaget ble lagt frem?



– Det handler om at vi har reelle høringer i Norge. Dette har vært en lang prosess. Målet her er at det ikke skal straffe seg å være bosatt i Norge, også skal det være fleksibelt for de som flytter.

Finansavisen har stilt statsminister Jonas Gahr Støre samme spørsmål.

– Vi har lyttet til høringssvar på exitskatten, slik at den er tilpasset på en god måte.

– Det er veldig sjeldent i min erfaring at man ikke tar innspillene man får til etterretning og gjør justeringer. Det har vi gjort, sier han.