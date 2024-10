Norge faller på innovasjonsindeksen – igjen

GII 2024 plasserer Sveits på toppen av listen for 14. år på rad, med en score på 67,5. Sveits har klart å bygge et sterkt innovasjonsmiljø ved å kombinere betydelige investeringer i forskning og utvikling med et finansielt system som fremmer investeringer i innovative selskaper.

Les også Støre bløffer – igjen Det vil være en historisk sensasjon om en blodrød koalisjon senket, eller i det minste frøs skatter og avgifter på dagens nivå, skriver Sverre Hope.

Sverige følger tett etter, mye takket være sine reformer for å tiltrekke seg kapital til teknologisektoren. Land som Danmark, Tyskland og til og med Kina er også langt foran Norge når det gjelder innovasjonsevne. I motsetning til sine nordiske naboer, er Norge blitt sittende fast i et skattesystem som straffer investeringer i vekstbedrifter. Formuesskatten, som gjør det dyrt å holde kapital i illikvide verdier, skaper et incentiv for investorer til å holde kapital i likvide eiendeler som eiendom og aksjer, heller enn å satse på nystartede bedrifter.

Innovasjon er blitt en nøkkelfaktor for økonomisk vekst, og GII 2024 gir en tydelig oversikt over hvordan landene som lykkes på dette området, strukturerer sin politikk. Teknologiske fremskritt innen områder som 5G, robotikk og elektriske kjøretøy har allerede fått et solid fotfeste i de mest innovative landene.

Les også – Som å tro på julenissen «Skuffende» og «katastrofal» mener Venstre om regjeringens gründersatsing. Derfor foreslår Venstre sin egen giga-pakke.

Norge står nå ved et veiskille. Hvis vi fortsetter å ignorere behovet for reformer i skattepolitikken, vil vi fortsette å henge etter. Den langsiktige risikoen er at Norge stadig taper sin konkurranseevne i en stadig mer teknologidrevet global økonomi.

Når innovasjonsevnen i et land svekkes, påvirkes ikke bare bedriftene, men også landets samlede bærekraft og økonomiske fremtid. Uten tilstrekkelig nyskaping vil velferdsstaten gradvis forvitre, og Norge kan miste konkurransekraften i en global økonomi.

Glenn Agung Hole

Førsteamanuensis i entreprenørskap, økonomi og ledelse ved Universitetet i Sørøst-Norge