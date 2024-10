– Det var veldig skuffende å høre på finansminister Trygve Slagsvold Vedum i dag. Han innrømmet at Norge står i en utfordrende kraftsituasjon, men han kom ikke med en eneste løsning, sier Terje Halleland, energipolitisk talsmann i Fremskrittspartiet.

– Det eneste han vil gjøre for å forbedre kraftsituasjonen, er å styrke satsingen på havvind. Men det vil ta ti år før vi klarer å realisere noe kraftproduksjon derfra. Det er alt for sent til å kunne gjøre noe med dagens situasjon, sier han.

– Veldig skuffende

Han uttrykker bekymring for manglende bevilgninger til Norges vassdrags- og energidirektorat. Etaten er blitt beskrevet som en flaskehals med tanke på utbygging av ny energiproduksjon i Norge.

– Det er ingen midler til NVE som gjør at vi får kapasiteten på saksbehandling opp. Det vil ikke føre til ny kraftproduksjon på land eller realisering av nytt kraftnett. Så dette er veldig skuffende, og det vil ikke hjelpe på kraftsituasjonen.

– Veldig presserende

– Kraftprisene har jo kommet ned ganske mye fra toppen. Hvorfor er dette presserende?

– Det er veldig presserende fordi vi er kommet i en posisjon der vi ikke lenger har overskudd av kraft. Flere av institusjonene våre har meldt om en kraftmangel allerede fra 2026.

– Det er veldig viktig å holde kraftprisene så lave og forutsigbare som mulig, slik at vi kan være attraktive for næringslivet som etablerer seg hos oss, sier Halleland.