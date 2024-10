WSJ: – Jo mer du jobber, jo mer tjener du

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

En viss type politikere elsker å sutre over inntektsforskjeller og grådighet i næringslivet generelt. Men en ny studie underbygger det mange i privat sektor egentlig visste fra før: Jo mer du jobber, jo bedre blir du i jobben, og jo mer tjener du. Sosialistene får ha oss unnskyldt, men forskjeller er altså en konsekvens av valg, ikke av samfunnsstrukturer.

Financial Times

Ukraina går inn i sin tredje krigsvinter, og stemningen er mørkere enn noen gang. Kyiv mottar ikke den støtten landet trenger. Nå må Vesten gjøre alt i sin makt for å styrke Ukrainas stilling ved forhandlingsbordet.

Die Welt

Den tyske regjeringen foreslår at langtidsarbeidsledige som holder seg i en jobb i minst ett år, skal motta en bonus på 1.000 euro. Ved første øyekast virker ideen ikke så dårlig, men hovedproblemet er at det for mange mennesker ikke lønner seg tilstrekkelig å gå inn i arbeid.

Dagens Industri

Det store verkstedselskapet Scania har i flere tilfeller utsatt betalingstiden til sine underleverandører til 90 dager. Konsernet spiller et skittent spill når det bruker underleverandørene som banker.

