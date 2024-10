President Xi Jinping krever at stadig flere lærere og andre offentlig ansatte leverer inn sine pass til lokale myndigheter, skriver Financial Times.

Beijing lar dermed lokale myndigheter kontrollere og overvåke hvem som kan reise utenlands, hvor ofte og til hvilke steder. Tiltaket kommer samtidig som Xi og hans mektige sikkerhetsapparat intensiverer kampen mot korrupsjon og utenlandsk spionasje.

– Kraftig utvidet siden i fjor

Avisen hevder at restriksjonene på utenlandsreiser har blitt kraftig utvidet siden i fjor, til nå å omfatte også ordinære ansatte ved skoler, universiteter, lokale myndigheter og statseide selskaper. Påstanden baseres på intervjuer med et titalls kinesiske offentlig ansatte og meldinger fra utdanningsbyråer i 5-6 byer.

– Alle lærere og offentlig ansatte ble bedt om å levere inn passene sine. Hvis vi vil reise utenlands, må vi søke hos byens utdanningsbyrå, og jeg tror ikke søknaden blir godkjent, sier en barneskolelærer i en større by i Sichuan-provinsen.

Utenlandske idéer bekymrer

Passinnsamlingen ser ifølge Financial Times ut til å være basert på et nasjonalt regelverk fra 2003 som etablerte et system for å begrense reiser for nøkkelpersonell og ga lokale myndigheter rett til å fastsette regler for alle offentlig ansattes utenlandsreiser.

Reiseinstrukser for lærere i byen Wenzhou i Quhai-distriktet antyder at de lokale myndighetene bekymrer seg for ideene lærerne kan bli utsatt for utenfor Kina. Ifølge en kunngjøring fra distriktet må lærerne sende inn søknader til skolene sine om reisevirksomhet normalt begrenset til én reise på under 20 dager i året.

Lærere som nekter å adlyde vil få «kritikk og opplæring» eller henvises til antikorrupsjonsmyndighetene, avhengig av alvoret i saken. Overtredere vil også få 2-5 års reiseforbud.

Pensjonister også

Financial Times understreker at Beijings skjerpede reiserestriksjoner også rammer pensjonister, og viser til en 76-åring som gikk av fra en statseid flyprodusent for over ti år siden. Han hevder eks-arbeidsgiveren tok tilbake passet hans i år av «sikkerhetsgrunner», og nektet ham å besøke familien i utlandet.

Kinas utenriksdepartement hevder overfor avisen ikke å være kjent med situasjonen, og ingen av de kontaktede utdanningsbyråene har returnert henvendelser om kommentarer.