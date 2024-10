Erna Solberg og Jonas Gahr Støre krangler om fakta

– Avstanden fra prat til handling er blitt enda større og avstanden fra hva man vil og hva man får til blir altså voksende hele tiden. Da er det også en utfordring at vi til stadighet må faktasjekke hva regjeringen sier, sa Solberg i den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag morgen.

– En stund var det bare finansministeren jeg syns vi måtte faktasjekke, men nå har jeg opplevd at alle høstens budsjettutspill har medført at vi har måttet faktasjekke også statsministeren, sa Solberg.

– Oppsiktsvekkende

Hun spurte om Støre nå vil begynne å snakke ærlig om sine budsjettprioriteringer.

– Det er et oppsiktsvekkende spørsmål, repliserte Støre.

– Svaret på det er selvfølgelig ja. Vi beskriver hva dette budsjettet bidrar til og hva vi får til, president, sa han.

Høyre var blant partiene som reagerte på finansminister Trygve Slagsvold Vedums nyheter om skattelette i regjeringens forslag til statsbudsjett.

Vedum ble av NRK sitert på at alle som tjener 700.000 kroner vil få 4800 kroner lavere inntektsskatt, mens de som tjener 200.000 kroner får rundt 10.000 kroner lavere inntektsskatt i løpet av perioden 2021 til 2025.

Skattereduksjonen for 2025 alene er langt lavere.

Vedums statssekretær, Skjalg Fjellheim, har sagt at de har vært tydelige overfor NRK om hvilken periode tallene gjelder for.

Listhaug: Villedende markedsføring

Også Frp-leder Sylvi Listhaug hamret løs mot måten regjeringen har kommunisert ut budsjettet sitt på, da hun gikk på talerstolen i Stortinget.

– Hvis regjeringen hadde vært en privat bedrift, så hadde sannsynligheten vært stor for at de hadde blitt dømt for villedende markedsføring, sa Listhaug.

Hun tror mange føler seg lurt av regjeringen, og viste blant annet til at skatteletter som regjeringen hadde skrytt av, viste seg å bare være på noen hundrelapper for mange.

– Er regjeringens strategi å prøve å skjule manglende handlekraft, ved å prøve å føre folk bak lyset, spurte Listhaug.

Støre slår tilbake

Støre svarte at målene regjeringen har satt seg kommer tydelig fram i statsbudsjettet.

– På område etter område leverer vi politikk for å gjøre hverdagen tryggere, økonomien tryggere, og også ta i bruk de nye mulighetene som ny teknologi gjør for at vi kan kutte utslipp og skape jobber. Det er det budsjettet er.

– Jeg går ut fra at Listhaug har lest hele budsjettet fra A til Å. Hvis hun føler seg lurt av det, så kan jeg gjerne ta en runde med henne igjen på det, sa statsministeren.