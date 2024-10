SV varsler tøffe budsjettforhandlinger

– Vi vil gratulere statsministeren med budsjettforslaget, og med å ha sikret seg ganske tøffe forhandlinger i høst, sa Bergstø i den muntlige spørretimen på Stortinget onsdag.

Hun ville også vite hva regjeringen vil med sitt budsjettforslag.

– Om regjeringen vil gjøre noe med ulikhet i makt og rikdom, redusere de økonomiske forskjellene i samfunnet og om det i det hele tatt finnes vilje til å redusere utslipp og ta vare på mer natur? Eller er det sånn at regjeringen lener seg på SVs vilje alene til å ta de grepene som trengs for å gjøre noe med de største utfordringene i vår tid?, spurte Bergstø.

Støre svarte at han ser fram til forhandlingene med budsjettpartner SV.

– Jeg har erfart at gode budsjetter blir bedre gjennom det. Så er det slik at det vi er enige om i en budsjettavtale, det er ikke sånn at da er det ene Ap-Sp-forslag og det andre SV-forslag. Det er forslag vi blir enige om, og da står vi alle bak dem.

– SV har kommet med gode innspill i forhandlingene som jeg står veldig godt bak, og det kommer jeg fortsatt til å gjøre, sa Støre.

(NTB)