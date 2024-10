Uro i EU om bilindustriens fremtid

Det største partiet i EU-parlamentet, høyreliberale Europeisk folkeparti (EPP), krever nå at EU skroter forbudet mot salg av bensin- og dieselbiler fra 2035. Slik vil EPP takle den voksende krisen i europeisk bilindustri, heter det i en pressemelding fra partiet.

EPP er partiet til EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

Vedtaket om å forby salg av bensin- og dieselbiler ble fattet i april i fjor og anses å være et viktig skritt på veien mot et nullutslippssamfunn i 2050.

Sliter i motbakke

Men nå sliter bilindustrien i motbakke, blant annet fordi bilsalget har stupt og på grunn av konkurransen fra Kina på elbilmarkedet. For i elbil-kappløpet har EU blitt hengende etter.

Volkswagen har nå for første gang varslet at de kan måtte stenge en fabrikk i Tyskland, mens Audi har flyttet produksjonen av elbiler til Mexico. Å fjerne forbudet vil lette trykket på EUs bilindustri, mener EPP, som argumenterte heftig for sitt synspunkt da saken ble debattert i EU-parlamentet tirsdag.

– EU må forsvare seg selv og sine interesser, sier talsperson Dennis Radtke.

Samlet er europeisk bilindustri verdens nest største, bare forbigått av Kina. Den sysselsetter om lag 14 millioner europeere.

– Uforståelig

Andre partier, som sosialdemokratiske S & D, mener på sin side at å utsette forbudet vil være «uforståelig».

– Vi må heller gjøre europeiske elbiler konkurransedyktige, slår en talsperson for partiet fast.

Men også enkelte EU-land, som Italia, vil ha forbudet fjernet.

– Dette bør være den første saken på den nye EU-kommisjonens bord, uttalte den italienske industriministeren Adolfo Urso tidligere i høst, ifølge Reuters.

Bilindustrien vil ha forbud

Imidlertid advarer bilindustrien selv mot å fjerne forbudet.

2035-målet er «oppnåelig og nødvendig», heter det i et opprop for en drøy uke siden som ledere for 50 selskaper har undertegnet.

– Målet gir oss en klar retning og vil gjøre det mulig å levere den omstillingen som trengs, heter det i oppropet.

(NTB)