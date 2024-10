Frp fortsetter fremgangen på målingene

På målingen Opinion har utført for FriFagbevegelse og Dagsavisen , går Frp fram med 2,3 prosentpoeng til 22,5 prosent. Også på målingen Verian har laget for TV 2 , har Sylvi Listhaugs parti framgang – her med ett prosentpoeng til en oppslutning på 17,9 prosent.

Det er det høyeste Verian har målt Frp til på seks og et halvt år. På Opinions måling er samtidig Frp størst på Stortinget med 41 mandater – ett mandat mer enn Høyre.

Dermed fortsetter Frp fremgang på målingene. I september ble Frp målt til 18,9 prosent i snitt, ifølge nettstedet Poll of polls. Det er nesten 6 prosentpoeng høyere enn i januar.

Begge målingene bekrefter også den svake utviklingen Sp er inne i. Verian måler regjeringspartiet til en oppslutning på 5,7 prosent – en nedgang på 0,5 prosentpoeng. Hos Opinion faller Sp med 1,1 prosentpoeng til 4,9 prosent.

Stor forskjell for Ap

Samtidig er det stor forskjell i den målte oppslutningen til Ap på de to målingene. Opinion måler Ap til 18 prosent, som er en nedgang på 2,1 prosentpoeng.

På Verians måling for TV 2 går imidlertid Ap fram med 3,6 prosentpoeng til 22,2 prosent. Ap-endringen er den eneste på målingen som er utenfor feilmarginen.

På Opinions måling er KrFs framgang på hele 2,3 prosentpoeng fra forrige måling til en oppslutning på 4,3 prosent den eneste endringen som er utenfor feilmarginen.

Høyre faller på begge

Opinions oktobermåling i sin helhet: Rødt 5,6 (-0,3), SV 10,6 (+2,0), Ap 18,0 (-2,1), Sp 4,9 (-1,1), MDG 2,8 (-0,2), Venstre 5,5 (+0,2), KrF 4,3 (+2,2), Høyre 23,1 (-0,6), Frp 22,5 (+2,3), Andre 2,7 (-2,5).

Målingen er utført mellom 1. og 7. oktober blant 1000 personer. Feilmarginen ligger mellom 1,4 prosent og 3,1 prosent.

Verians oktobermåling i sin helhet: Rødt 5,8 (-0,2), SV 8,7 (+0,1), Ap 22,2 (+3,6), Sp 5,7 (-0,5), MDG 3,7 (+0,5), Venstre 4,6 (-0,8), KrF 3,1 (-0,4), Høyre 24,5 (-3,1), Frp 17,9 (+1,0), INP 0,5 (-1,5). Andre 3,3 (+1,2).

Målingen er utført mellom 30. september og 4. oktober blant 1000 personer. Feilmarginen ligger mellom 1,4 prosent og 2,8 prosent.

(NTB)