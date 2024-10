Også hedgefondforvalter George Soros, basketball-stjerne Magic Johnson, Netflix-gründer Reed Hastings og investor Mark Cuban har støttet Harris med mindre beløp. I tillegg har musikkstjernene Taylor Swift og Bruce Springsteen offentlig støttet Harris.

Disse støtter Trump

Donald Trump har ikke lyktes med å engasjere landets rikeste i like stor grad, og leiren hans har allerede gitt opp kampen om å samle inn mest penger til valgkampen. Trump har imidlertid en stor støttespiller i Tesla- og X-eier Elon Musk, som har deltatt aktivt på en rekke valgmøter og promotert Trump til sin enorme følgerskare på sosiale medier.

GIR PENGER: Kasinoeier Miriam Adelson støtter Donald Trumps kampanje økonomisk. Her fra 2018 da hun fikk presidentens frihetsmedalje, USAs høyeste sivile utmerkelse. FOTO: BLOOMBERG

Ellers har eiendomsmagnaten Steve Wynn, New York Jets-eier Woody Johnson, kasino-enke Miriam Adelson og kryptobrødrene Tyler og Cameron Winklevoss støttet Trump med minst en million dollar. Hedgefondforvalter Bill Ackman og internett-grunnlegger Marc Andreesen har uttalt støtte til Trump, uten å kommet med donasjoner.

Stille blant de aller rikeste

Foruten Musk, er det få av de aller rikeste som har støttet en kandidat åpenlyst. Jeff Bezos og Warren Buffett har begge vist antydninger til å foretrekke demokratene tidligere, men har ikke bidratt i denne valgkampen.

Mark Zuckerberg har heller ikke støttet noen kandidater. Han kalte Trump «badass» etter attentatforsøket i sommer, og uttalte at han «kan ikke stemme på en demokrat etter dette». Han har tidligere støttet organisasjoner som arbeider for stemmegivning gjennom personlig oppmøte, noe Trump har kjempet hardt for.

Mens eks-kona Melinda er en av Harris' største støttespillere, har ikke Bill Gates bidratt økonomisk i denne valgkampen. Han uttalte seg imidlertid positivt til demokratenes kandidat i et intervju i juli, der han fremhevet hennes unge alder og evne til å tenke på «ting som AI og hvordan man skal forme det».

GIR PENGER TIL HARRIS: LinkedIn-gründer Reid Hoffman. foto: bloomberg

Larry Ellison og Ken Griffin har tidligere donert store beløp til republikanerne, men har holdt seg i skyggene under denne valgkampen. Griffin uttalte nylig at han «ikke vil stemme med et smil om munnen, ettersom ingen av kandidatene vil motta noen premier for kvaliteten på deres lederskap og politikk»