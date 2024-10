Valgmyndighetene i USA gjør alt for å øke sikkerheten rundt stemmegivningen

Velgere i store deler av landet fyller ut stemmesedler for hånd, deretter skal stemmesedlene skannes og telles elektronisk. Bare noen få steder, for det meste små byer i nordøst, vil man telle stemmesedlene for hånd.

Stemmemaskinene har stått i sentrum for en rekke konspirasjonsteorier etter valget i 2020. Falske påstander om at stemmesedlene ble manipulert for å frarøve presidentskapet fra Donald Trump har florert.

Det har aldri blitt lagt fram noen bevis for utbredt svindel eller manipulerte stemmemaskiner ved forrige valg. I vippestatene, der Trump-tilhengerne var spesielt kritiske til valggjennomføringen, ble det gjort flere omtellinger som bekreftet resultatet – nemlig at demokraten Joe Biden hadde vunnet presidentvalget.

I 2023 gikk den Trump-vennlige TV-kanalen Fox News med på å betale Dominion Voting Systems, et av de største stemmemaskinselskapene, 787 millioner dollar for å unngå en rettssak. Fox hadde sagt at selskapets stemmemaskiner var manipulert.

Iherdig arbeid

I årene etter har Trump og hans allierte likevel holdt fast på påstandene om at valgsystemene ikke er til å stole på.

Statlige og lokale valgfunksjonærer har derfor gjort sitt ytterste for å legge fram dokumentasjon om hvordan de sikrer at valget blir gjennomført på en nøyaktig og rettferdig måte.

Tjenestemenn er avhengige av et registreringssystem for velgere, som er en database over registrerte velgere. De har også et valgstyringssystem som valgarbeidere bruker til å opprette, utstede og spore stemmesedler. De bruker dessuten et system som rapporterer uoffisielle resultater selve valgkvelden.

Innebærer risiko

Alt dette avhenger av programvare og datamaskiner, en avhengighet som innebærer en viss risiko. For eksempel at nettet skal falle ned eller bli utsatt for et stort angrep.

Disse farene jobber tjenestemenn med å identifisere for å øke sikkerheten. For eksempel vil man koble kritiske systemer fra internett og bruke lagringsenheter, som sikrede USB-pinner, for å overføre data.