Islands regjering går av – trolig nyvalg i november

Bakgrunnen for regjeringens avgang skal være uenigheter om innvandring, energipolitikk og flere andre saker, skriver den islandske kringkasteren Rúv.

Benediktsson skal møte president Halla Tómasdóttir mandag, og det ventes at det da blir utskrevet nyvalg 30. november.

Uvanlig partisammensetning

Islands regjering består av det konservative Selvstendighetspartiet, liberale Fremskrittspartiet og De venstregrønne. Fra 2017 til tidligere i år ble den ledet av De venstregrønnes Katrín Jakobsdóttir, som tross den uvanlige partisammensetningen klarte å holde regjeringen gående fram til hun gikk av i april i år for å stille som presidentkandidat.

Lederen for De venstregrønne, Svandís Svavarsdóttir sier til Rúv at hun er overrasket over Benediktssons avgjørelse, men at partiet er klare for valg.

Far har skapt trøbbel

Benediktsson har vært leder for Selvstendighetspartiet siden 2009, og var også statsminister i 2016–2017. Den gangen måtte han gå av på grunn av at hans parti hadde dekket over at faren, Benedikt Sveinsson, hadde sendt et brev der han anbefalte renvasking av en mann som var dømt for å ha forgrepet seg på stedatteren sin.

Faren skapte også trøbbel for Benediktsson da han gikk av som finansminister i 2023. Da kjøpte Sveinsson noen av aksjene som staten solgte unna i banken Islandsbanki.

Selvsikre sosialdemokrater

På meningsmålingene de siste månedene har Sosialdemokratene hatt en klar ledelse, foran Selvstendighetspartiet og det populistiske Senterpartiet.

– Nå kan man skimte en ny start for folket. En ny start, forhåpentligvis med Sosialdemokratene, eller mer av det samme som de siste årene, de samme folkene og den samme politikken, sier partileder Kristrún Frostadóttir til Morgunbladid.

Det skulle egentlig holdes valg på ny nasjonalforsamling neste høst, og det er fjerde gang på 15 år at en islandsk regjering ikke sitter ut perioden.