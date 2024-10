Vi risikerer å bli sittende med nisselue og polvott på et oljefat

Under årets Oslo Innovation Week, som er landets største nyskapingsarena, spurte vi både norske og internasjonale næringsutviklere om innspill på Norges manglende evne til å bygge større virksomheter. Svarene varierte fra «fat-cat»-syndrom (dere er så rike at dere ikke gidder) som svenskene og finnene sa, til andre som betonet mangelen på «go-to-market»-kompetanse og umoden innovasjonskultur. Vi trenger å tiltrekke oss ny kompetanse med rett kommersialiseringserfaring fra vekstfaser ut over oppstarten.

Derfor er det ikke så overraskende at så få selskaper vokser her til lands. I alle fall ikke når selskap etter selskap opplever at regjeringen spenner ben på dem i stedet.

KrF vil fjerne formuesskatten på arbeidende kapital. Den er spesielt destruktiv fordi den tapper selskaper for nødvendig investeringskapital som igjen kan skape de nye arbeidsplassene. Dette berører både eksisterende småbedrifter og langsiktige familiebedrifter, men også vekstgründere som ofte må selge aksjer eller tappe investert kapital før de har tjent en eneste krone. Skatten rammer selv før man er kommet ut av startblokken. Når utenlandske eiere slipper å betale den samme formuesskatten, blir det ekstra urettferdig.

Norges fremtidige innovasjonsevne kan likevel ikke bare besluttes politisk. En av våre styrker her til lands har vært høy grad av tillit og evne til å spille på lag. Skal innovasjonskulturen bedres, må også næringslivet selv bidra til høyere innovasjonslyst og vilje til å vokse. Fra vår kant i politikken, skal KrF arbeide for å legge best mulig til rette. Første steg er å raskest mulig fjerne både exitskatt og formuesskatt på arbeidende kapital. Vi vil jobbe for at vi forsker mer på innovasjon, samt til at innovasjon kommer langt høyere på den politiske dagsordenen. Det haster med å legge grunnlaget for et mindre oljeavhengig næringsliv i Norge.

Dag Inge Ulstein

Leder i KrF