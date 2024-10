Urealistisk og urettferdig fra Senterpartiet

Debattinnlegg: Mikkel Sibe, Akershus FpU

For noen uker tilbake presenterte Senterpartiet ideen om å kutte studiegjelden for de som flytter til distriktskommuner. Ved første øyekast kan dette virke som en god løsning for å tiltrekke seg unge folk til distriktene, og samtidig avlaste de med høy studiegjeld. Men tiltaket er i realiteten lite gjennomtenkt, ineffektivt og langt fra noen helhetlig løsning for å møte de reelle utfordringene unge i hele landet står overfor.

Mikkel Sibe. Foto: Privat

La oss først se på det grunnleggende problemet: Senterpartiets forslag legger opp til at man skal belønnes kun hvis man flytter til en distriktskommune, noe som skaper en kunstig skjevfordeling av ressurser og muligheter. Dette er ikke bare urettferdig, men også et brudd på den individuelle friheten FrP står for. Vi mener at unge mennesker selv skal kunne bestemme hvor de vil bo og jobbe, uten å bli manipulert av økonomiske incentiver fra staten.

Hva skjer når folk som har fått denne fordelen innser at tilbudet ikke veier opp for de langsiktige ulempene, og flytter tilbake til byene?

Tiltaket er urealistisk på mange måter. De fleste unge velger ikke bosted utelukkende basert på økonomiske fordeler. Mange vurderer faktorer som arbeidsmarkedet, muligheten for karriereutvikling, tilgang til tjenester og sosialt liv. Å flytte til en utkantkommune, der jobbmarkedet kan være smalt og vekstmulighetene begrensede, er sjelden en attraktiv løsning for den som nettopp har fullført en lang utdannelse.

Dessuten er det ikke lagt en krone i statsbudsjettet for å kutte studiegjelden. Kan man virkelig tro at et midlertidig kutt vil være nok til å skape varig vekst og utvikling i småkommuner? Hva skjer når folk som har fått denne fordelen innser at tilbudet ikke veier opp for de langsiktige ulempene, og flytter tilbake til byene?

Les også Vedum nekter å svare om 100 prosent utbytteskatt Vedum ble grillet over åpen ild i spørretimen onsdag. Hovedingrediens var fire ubesvarte spørsmål om exit-skatten.

Istedenfor å komme med kortsiktige, politiske «lokketilbud» som dette, bør lokalsamfunn over hele landet styrkes gjennom gode, langsiktige investeringer i infrastruktur, næringsliv og arbeidsplasser. FrP vil også redusere skattene generelt, og gjøre det lettere for alle å starte og drive egen bedrift, slik at flere kan skape sin egen fremtid der de ønsker, enten det er i en by eller på bygda.

La oss heller prioritere tiltak som kommer alle unge til gode, som en generell reduksjon i studiegjeldsrentene, bedre betingelser for nedbetaling og et mer fleksibelt arbeidsmarked. FrP tror på frihet, rettferdighet og like muligheter for alle – derfor avviser vi Senterpartiets forslag om studiegjeldskutt kun for de som flytter til utkantkommuner.

Mikkel Sibe

Akershus FpU