På lørdag deltok Elon Musk på Donald Trumps valgkampsamling i Pennsylvania.

Tesla-gründeren sa under samlingen at han vil gi bort én million dollar (10,92 millioner kroner) hver eneste dag frem til valget i november. For å kunne «vinne lotteriet» må man signere kampanjen hans som støtter den amerikanske grunnloven, ifølge Reuters.

Kampanjen som Musk ber folk om å signere, lyder: «Den første og andre grunnlovsendringen garanterer ytringsfrihet og retten til å bære våpen. Ved å signere nedenfor lover jeg min støtte til den første og andre grunnlovsendringen», ifølge Reuters.

Musk brukte ikke lang tid på å «bevise dette» da han overrakte en sjekk på én million dollar til en tilfeldig person, John Dreher.

«Forresten, John hadde ingen anelse. Så uansett, vær så god,» sa Tesla-gründeren da han overleverte sjekken til Dreher, skriver nyhetsbyrået.