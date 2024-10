Hadia Tajik foreslås på andreplassen på stortingslisten i Oslo Ap – Kamzy er ute

Oslo Arbeiderparti la søndag kveld fram nominasjonskomiteens førsteutkast til innstilling for stortingsvalget 2025.

Flere medier meldte om nominasjonene søndag kveld, blant annet Avisa Oslo , TV 2 , Aftenposten og NRK , før partiet selv la ut komiteens førsteutkast.

Hadia Tajik (41) innstilles på andreplassen. Hun fikk altså et soleklart flertall med åtte av stemmene i nominasjonskomiteen. Det var nominasjonskomiteens medlem fra Alna bydel som ønsket at Kamzy Gunaratnam får andreplassen.

Sa nei til en annen plass

I den innledende nominasjonsrunden i Oslo Arbeiderparti lå Kamzy Gunaratnam bedre an en Tajik. Hun fikk støtte fra 41 lokallag, mens Tajik fikk støtte fra 33.

– Komiteen har vært opptatt av å legge frem et enstemmig forslag. Derfor ble det undersøkt med Kamzy Gunaratnam om hun ville vært villig til å stille seg til disposisjon for en annen sentral plass på listen for å oppnå enstemmighet. Kandidaten ønsket ikke dette, skriver nominasjonskomiteen om innstillingen søndag kveld.

Komiteen skriver videre at det også ble undersøkt om Gunaratnam kunne foreslås av et flertall på en sentral plass på listen, men heller ikke dette var hun interessert i.

– Tydelig stemme

– Nå foreligger førsteutkastet til nominasjonskomiteen for hvordan oslolista til Arbeiderpartiet bør se ut fra neste høst. Jeg er takknemlig for at mange partilag har spilt meg inn, og at et stort flertall i komiteen ønsker at jeg skal representere Oslo Ap, skriver Tajik på sin offentlige profil på Facebook søndag kveld.

– Jeg kommer til å være en tydelig stemme for Oslo, skriver hun videre.

Den endelige konklusjonen blir klar senere i høst. 26. november skal nominasjonsmøtet avgjøre hvem som skal stå på de øverste plassene på Oslo Aps kandidatliste til stortingsvalget neste år.

Støre på topp

Partileder og statsminister Jonas Gahr Støre topper listen, mens nestleder Jan Christian Vestre er innstilt på tredjeplass.

Syv av komiteens medlemmer ønsker Agnes Nærland Viljugrein på fjerdeplass, mens to ønsker Trine Lise Sundnes i denne posisjonen. Frode Jacobsen er nummer fem på listen foreløpig.

Ved valget i 2021 fikk Oslo Ap fire plasser på Stortinget. Da utenriksminister Espen Barth-Eide sa nei til gjenvalg, ble tredjeplassen på listen ledig.

Nei til Rogaland

Tajik, som tidligere både har vært Ap-nestleder og statsråd, hadde opprinnelig sagt nei til gjenvalg til Stortinget for Rogaland. I september gjorde hun det imidlertid klart at hun ønsker å stå på stortingsvalglisten til Oslo Arbeiderparti.

Før nominasjonsmøtet 26. november avgjør hvem som skal stå på de øverste plassene på kandidatlisten foran valget i 2025, og dermed få en plass på Stortinget, skal forslaget ut på høring i partilagene i Oslo. 11. november er fristen for å komme med innspill. 19. november sendes komiteens endelige ut.