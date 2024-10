Batterisatsingen er tilkarringsvirksomhet – ikke grønn omstilling

Debattinnlegg: Espen Gaarder Haug, professor i finans, Handelshøyskolen, NMBU

Hva skal Norge leve av etter oljen? Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har lenge ment at batteriproduksjon er et satsingsområde. I 2021, under et besøk hos Freyrs batterisatsing i Mo i Rana, sa statsminister Støre (Ap) at «etableringer som dette er kjernen i Arbeiderpartiets klimapolitikk». Ikke et eneste batteri er solgt, og fabrikken i Mo i Rana er nå lagt ned.

Espen Gaarder Haug. Foto: Privat

Regjeringens plan hørtes både grønn og bærekraftig ut på papiret. Men så kom virkeligheten. Staten har tapt hundrevis av millioner bare på ett batteriforetak, mens ledelsen i batterisektoren har stukket av med store summer. Dette minner mer om en illusjon der politikerne faller for tilkarringsvirksomhet enn om grønn og bærekraftig omstilling som skal sikre Norges fremtid etter oljen. Kan vi også be regjeringen legge frem et CO2-regnskap for batterisatsingen i Mo i Rana?