Kryptogründer støtter Harris med 12 millioner dollar

Chris Larsen, som er medgründer og styreleder i kryptovalutaselskapet Ripple, har gitt nær 12 millioner dollar til Kamala Harris' presidentvalgkamp, ifølge CNBC. Det tilsvarer omtrent 129,4 millioner kroner.

9,9 millioner dollar skal være donert til Future Forward i september, som kommer på toppen av ytterligere 800.000 dollar til Harris Victory Fund. Inkludert et bidrag på 1 million dollar i august, kommer støttesummen på 11,7 millioner dollar. Det gjør ifølge CNBC Larsen til en av kryptoindustriens største individuelle donorer i valgkampen.

Fornøyd med Harris

Den 64-årige kryptogründeren skal ha støttet diverse kandidater på begge sider de siste årene, og i et intervju med CNBC skal han ha sagt at tilliten til Harris kommer som følge av samtaler han har hatt med folk i presidentkampanjen og hva Harris har gjort etter at Joe Biden trakk seg fra sin egen kampanje.

Larsen skal ifølge Forbes ha en nettoformue på om lag 3,1 milliarder dollar, hovedsakelig fra sitt eierskap av Ripples kryptovaluta XRP og inntekter fra Ripple, som leverer blokkjede-teknologi for finansielle tjenesteselskaper.

Enorme donasjoner fra krypto

Kryptovalutaaktører har blitt en stadig større del av politiske pengeinnsamlinger, der den største delen har støttet det republikanske partiet. Ifølge CNBC, som viser til en rapport fra Public Citizen, har nesten halvparten av donasjonene til de politiske partiene kommet fra kryptoindustrien.

Så langt i 2024 har politiske donasjoner fra, eller til støtte for, kryptoindustrien nådd om lag 190 millioner dollar, og 130 millioner av disse skal ha blitt brukt i valgkampene for Kongressen, inkludert primærvalgene.