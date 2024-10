JPMorgan-sjef Jamie Dimon har i private samtaler uttrykt støtte til visepresident Kamala Harris og kan vurdere en regjeringsrolle dersom hun vinner det amerikanske presidentvalget, skriver New York Times (NYT) som har snakket med flere kilder nær Wall Street-legenden.

Til tross for at Dimon, som har ledet USAs største bank siden 2006, er en uttalt demokrat, overrasket han alle da han tidligere i år roste noen av Trumps politikk. Dette har gitt grobunn for spekulasjoner om han har byttet parti, og Dimon har også gjort lite for å dempe disse spekulasjonene ved å være unormalt vag vedrørende sine politiske preferanser.

«Nesten lik null»

Likevel har han i private samtaler gjort det klart at Trumps valgnederlag-benektelse fra 2020 er en diskvalifiserende faktor, og Wall Street-toppen har tidligere beskrevet Trumps oppførsel i etterkant av valget som «forræderi».

Dimon har tidligere blitt nevnt som en kandidat til en mulig toppstilling i den amerikanske regjeringen, inkludert rollen som finansminister. Ifølge kilder nær ham vurderer han en slik posisjon dersom han kan ha betydelig innflytelse.

Likevel sa Dimon tidligere denne måneden at sjansen for at han vil ta en slik rolle er «nesten lik null», men han «forbeholder seg retten» til å revurdere.

Overfor Forbes avviser imidlertid JP Morgan at Dimon vurderer en regjeringsrolle, verken hos Harris eller Trump.

Frykter gjengjeldelse

Dimons stillhet om sitt politiske standpunkt har vært påfallende, spesielt siden han er kjent for å uttale seg om saker som Ukraina, ulikhet og innvandring. Ifølge NYT frykter Dimon gjengjeldelser fra Trump – både mot selskaper og han personlig – dersom han vinner valget.

Tidligere har både Trump- og Harris-kampanjen forsøkt å få Dimons offentlige støtteerklæring uten hell. Imidlertid hevdet Trump at han hadde fått den, men da var JPMorgan raskt ute og varslet at deres konsernsjef ikke hadde kommet med noen støtteerklæringer til presidentvalget.

Wall Street-toppen har aldri kommet med noen offentlig støtteerklæringer, men fortalte Bloomberg TV tidligere denne måneden at han vurderte å gjøre det – etter at Trump feilaktig hadde hevdet at han hadde fått en støtteerklæring fra Dimon.

Dimon, som Forbes anslår å ha en formue på 2,4 milliarder dollar, har ikke ønsket å kommentere saken.