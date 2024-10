Regjeringen svikter på de viktigste punktene

Debattinnlegg: Angelika Bjørnerud, leder i Oslo FpU

De siste årene har vi hatt en skremmende utvikling i samfunnet. Én av tre har opplevd uro eller nervøsitet på grunn av økonomien og én av fem klarer ikke å betale en større uforutsett utgift. Vi beveger oss mot en historisk topp i andelen personer i helsekø. Samtidig har vi en bolig- og leiekrise hvor leieprisene har steget med nesten 8 prosent på bare ett år og 20 prosent siden pandemien.

Angelika Bjørnerud. Foto: Privat

For mange var statsbudsjettet 2025 et håp om at regjeringen skulle ta de store samfunnsutfordringene på alvor. Dessverre kommer ikke regjeringen med reelle løsninger.

Vi får cirka 1 krone i skattekutt om dagen. Samtidig blir en rekke nødvendighetsvarer dyrere slik at kuttet umiddelbart blir spist opp.

Pengene som går til helseområdet blir slukt av lønns- og prisvekst, og for å dekke inn på områder som allerede var kraftig underfinansiert.

Det er ingen reelle tiltak for boligmarkedet. BSU er fortsatt kraftig svekket, boliglånsforskriften består og rentene vil mest sannsynlig holde seg høye ettersom regjeringen pøser inn mer penger i økonomien.

Det sistnevnte er kanskje det som er mest problematisk. Husholdninger med boliglån betalte i snitt over 85.000 kroner i året i renter, tilsvarende en hel månedslønn for to personer. Når regjeringen da fortsetter å pøse penger inn i økonomien, vil Norges Bank trolig avvente med å sette ned styringsrenten.

Da Arbeiderpartiet kom i regjering, gledet mange seg til at det skulle bli deres tur. Nå nærmer vi oss slutten av regjeringsperioden, og de store utfordringene er verre enn før.

Heldigvis er det valg neste år.

