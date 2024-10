Skattemyndighetene uthuler SkatteFUNN

Hvis jeg hadde kjøpt en ny maskin – som er et driftsmiddel – kunne jeg fått SkatteFUNN-støtte for avskrivningene knyttet til dette driftsmiddelet. Hadde jeg heller valgt den mer bærekraftige retningen, nemlig å bygge om et driftsmiddel jeg allerede eier, ville jeg kunne fått støtte dersom prosjektet mislykkes. Det er i mine øyne svært ulogisk at en ordning som skal stimulere til innovasjon, forskning og utvikling «premierer» mislykkede prosjekter.

Les også Syv grafer som viser hvordan staten eser ut Blir en rik stat også en lat og en grådig stat? Her er syv grafer som illustrerer Vedums pengebruk.

Det samme gjelder i de tilfeller der prosessen er kommet så langt at det er overveiende sannsynlig at forskningsarbeidet vil kunne munne ut i et driftsmiddel. Da vil man ikke få SkatteFUNN-støtte for merkostnadene man har som følge av prosjektet.

I fiskerisektoren får man heller ikke SkatteFUNN-støtte for ansattes arbeidsinnsats hvis disse lønnes gjennom lottsystemet. Ønsker man å bygge en ny eller bygge om en båt for en mer effektiv, sikker eller ny type produksjon, er ikke SkatteFUNN en egnet støtteordning. Dette gjør SkatteFUNN lite attraktivt, og fremmer ikke innovasjon.

Prosjekter som mislykkes vil stort sett gi fradrag for kostnadene i prosjektperioden, men ikke de vellykkede

I en nylig avgjørelse fra skatteklagenemnda fastholdt flertallet praksisen om at man ikke får fradrag for kostnader til utvikling av et driftsmiddel, siden man først kan få avskrivninger når driftsmidlet er ferdigstilt. Flertallet går grundig til verks i sin tilnærming til reglene og tidligere praksis, men at resultatet blir urimelig og i strid med ordningens formål synes ikke å være en del av vurderingen.

Les også Milliardærene som flyttet ut har dobbelt så høy avkastning Nær halvparten av verdiene på 400-listen styres nå fra utlandet, og tallenes tale er klar: Skatteflyktningene knuser patriotene. Milliardærene som har flagget ut, har det siste året hatt dobbelt så høy avkastning på formuen som sine likemenn i Norge.

Mindretallet i denne saken hever blikket og vurderer om flertallets forståelse er i tråd med SkatteFUNN-ordningens formål. Det paradoksale med flertallets resonnement, som også poengteres av mindretallet, er at man får et pussig skille mellom vellykkede og mislykkede prosjekter. Prosjekter som mislykkes vil stort sett gi fradrag for kostnadene i prosjektperioden, men ikke de vellykkede.

Det kan være vanskelig å forklare rasjonalet i dette, og det får meg til å undres om skattemyndighetene forvalter SkatteFUNN-ordningen i tråd med det opprinnelige formålet og Forskningsrådets vurderinger. Men skal praksisen bli endret, er det nødvendig med tydelige føringer fra politisk hold.

Tidligere sentralbanksjef i EU, Mario Draghi, tegner et dystert bilde av konkurransekraften til Europa i sin nye rapport. Den tar blant annet for seg innovasjonsevnen og -takten til Europa. Konkurransen svekkes til fordel for land som Kina. Klarer vi å hente ut potensialet til SkatteFUNN, kan dette bli et godt verktøy for å løfte Norge i det internasjonale innovasjonskappløpet.

Irene Bredvold Weiby

Partner i BDO Advokater