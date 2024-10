Hvor er det blitt av blåfargen i Oslo Høyre?

Debattinnlegg: Magnus Birkelund, gruppeleder i Oslo FrPs bystyregruppe; Julianne Ofstad, varaordfører i Oslo for FrP

I tiden før Oslo-budsjettet for 2025 ble lagt frem, har byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) brukt tiden godt. I flere måneder har Oslo Høyre forsøkt å justere ned forventningene gjennom advarsler i mediene om at kommunen må spare flere milliarder kroner og at ingenting er skjermet fra kuttlisten.

Magnus Birkelund (FrP). Foto: Håkon Rusdal

Julianne Ofstad (FrP). Foto: FrP

I budsjettforslaget ble det kjent at Oslo skal spare 2,3 milliarder kroner frem til 2028. Byrådet legger opp til kraftige økninger i vann- og avløpsavgifter for byens innbyggere. I 2027 vil avgiften være minst 63 prosent høyere enn i dag, og det er uten at den siste kostnadssprekken på 2,8 milliarder til nytt renseanlegg er medregnet.

Videre legger byrådet opp til å kutte betydelig i kommunale kjerneoppgaver som vil redusere innbyggernes valgfrihet og trygghet. Blant annet skal ordinære sykehjemsplasser avvikles, samtidig som det vil være en kraftig økning i behovet for sykehjemsplasser og andre botilbud de neste årene.

I samarbeidsavtalen for Oslo bystyre mellom Høyre, Venstre, Frp og KrF, fikk Oslo FrP gjennomslag for at eiendomsskatten på folks hjem skal fjernes i løpet av fireårsperioden, og at bevilgningene til asfaltering som et minimum skal dobles, samt at det i løpet av 2024 skal legges frem en forpliktende plan for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet.

I byrådets budsjettforslag er det kun lagt opp til minimale endringer i eiendomsskatten for neste år, og løftet om å avvikle eiendomsskatten på folks hjem er lagt på is. Det er heller ingen spor av en plan for å tette de mange asfalthullene i hovedstaden.

I magre tider kreves tøffere prioriteringer, og FrP har selvsagt forståelse for at man må sette tæring etter næring. Men i sin iver etter å nedprioritere tradisjonelt viktige borgerlige saker som lavere avgifter og kutt i eiendomsskatten, har Oslo Høyre valgt å bløffe sin egen samarbeidspartner om det reelle handlingsrommet.

For dagen etter at budsjettforslaget ble lagt frem, ble det kjent at byrådet har alliert seg med Oslo Arbeiderparti for å realisere karbonfangstanlegget på Klemetsrud, og den 23. oktober vedtok bystyret dette mot FrPs stemmer.