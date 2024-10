Japans regjeringskoalisjon mister flertallet

Da alle unntatt én av nasjonalforsamlingens mandater var fordelt, hadde koalisjonen fått 214, et kraftig fall fra 279 som de har hatt.

Det viktigste opposisjonspartiet CDPJ som ligger lenger til venstre, har fått 148 mandater, som er et kraftig hopp fra de 98 de har hatt tidligere.

LDP har hatt 247 plasser, og dermed også flertall i nasjonalforsamlingen alene. Koalisjonspartneren Komeito har også tapt seter.

Nasjonalforsamlingen har 465 mandater, og for å få flertall trengs det dermed 233 representanter.

Trenger flere partnere

Uten flertall må Ishiba søke andre koalisjonspartnere i tillegg, eller belage seg på å sitte i en mindretallsregjering.

Ishiba vedgikk på TV etter valget at velgernes dom er krass, men at resultatet må aksepteres med ydmykhet. Han antydet at han kan være villig til å samarbeide med opposisjonen om enkelte saker. Men ekspertene anser en koalisjon med CDPJ som lite trolig.

To andre mulige koalisjonspartnere er Folkets demokratiske parti som går inn for lavere skatter, og det mer konservative Innovasjonspartiet, som har henholdsvis 28 og 38 mandater.

Rammet av skandale

Da Ishida tok over LDP i september, skrev han ut nyvalg etter en skandale knyttet til ureglementert bruk av valgkampmidler i LDP.

Tidligere statsminister Fumio Kishida måtte gå i september, og partifellen Ishiba overtok. Han kunngjorde umiddelbart nyvalg, med håp om at det ville styrke oppslutningen rundt konservative LDP. Men slik gikk det ikke.

Ishida står blant annet for å styrke forsvaret overfor et stadig mektigere Kina og et ustabilt Nord-Korea med atomvåpen.

Styrt siden krigen

LDP har hatt makten i Japan i det aller meste av perioden etter andre verdenskrig. Siden partiet ble stiftet på 1950-tallet, er det bare noen få perioder der det ikke har sittet i regjering.

Da Kishida overtok som statsminister 1. oktober, lovet han å revitalisere japanske bygder og gjøre noe med den «stille krisen» som følge av Japans fallende befolkning.

Senere har kritikken tiltatt, blant annet fordi Kishida bare utnevnte to kvinner i regjeringen sin.