Musk saksøkt for ulovlig lotteri – gir bort én million dollar daglig

Elon Musk er blitt saksøkt av distriktsadvokaten i Philadelphia, ifølge Financial Times.

Bakgrunnen er at Musk deler ut én million dollar daglig til en tilfeldig, registrert velger i vippestater som signerer en underskriftskampanje. Dette blir vurdert som et «ulovlig lotteri» av distriktsadvokat Larry Krasner.

Det «må stoppes umiddelbart» før det amerikanske presidentvalget 5. november «fordi America Pac og Musk konstruerte sitt ulovlige lotteri for å påvirke velgerne i valget», heter det i søksmålet, skriver FT.

Gitt 1,5 milliarder til Trump

Så langt har Musk delt ut ni slike premier i statene Pennsylvania, North Carolina, Michigan, Wisconsin, Nevada og Arizona. Underskriftskampanjen har også mottatt 280.000 signaturer i Pennsylvania, ifølge søksmålet.

Når man skriver under på kampanjen, gir man bort personlig informasjon i bytte mot en sjanse til å vinne én million dollar. Det er ifølge søksmålet et tydelig lotteri. For fire dager siden skrev FT at Justisdepartementet i USA har advart om at denne PAC-en kan bryte føderal lov, ifølge kildene til avisen.

Musk har gitt bort nesten 75 millioner dollar til PAC-en i løpet tredje kvartal, og totalt nesten 133 millioner dollar (1,46 milliarder kroner), ifølge OpenSecrets.