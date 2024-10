Senterpartiet er distriktenes største utfordring

Debattinnlegg: Thor Edquist, tidligere ordfører i Halden for Høyre

Syretesten av Senterpartiets politikk er i full gang med alle nedleggelsene av skoler i distriktene. Det er to viktige grunner til det: økonomi og for få elever.

Sp kjemper med nebb og klør for å ha så mange kommuner som mulig med full administrasjon over hele Norge. Noen nedre grense i antall innbyggere i en kommune finnes ikke for dem.

Thor Edquist. Foto: Privat/X

Alle som vil se, ser at det ikke er penger eller folk nok til å holde på slik.

En gjennomsnittlig bykommune i Norge har et utgiftsnivå på 3.000 til 3.500 kroner pr. innbygger i administrasjonsutgifter.

Men i småkommunene kan prisen bli helt opp mot 14.000 pr. innbygger. Da blir det ikke mye igjen til å drive skole og fritidsklubb for.

Hvis vi ser på tre nabokommuner i Innlandet; Lom, Vågå og Skjåk, har de henholdsvis 2.212, 3.531 og 2.141 innbyggere.

De samlede administrasjonsutgiftene er 70,7 millioner kroner, noe som gir en pris pr. hode på 8.967 kroner.

Som en omvendt Kong Midas blir alt partiet tar i til gråstein

Tenk tanken på at de tre nabokommunene slår seg sammen slik at de får et samlet innbyggertall på 7.884. Og tenk også tanken på at de etter en innkjøringsperiode får administrasjonsutgiftene ned i 4.500 kroner pr. innbygger (fortsatt 50 prosent mer enn i mange byer). Da ville den totale utgiften til administrasjon bli 35,5 millioner kroner.