Skatteskjerpelsen driver investorer ut

Debattinnlegg: Per S. Thoresen, gründer og tidligere industrileder

Det er skremmende å lytte til politikere på venstresiden når de snakker om exitskatt, formuesskatt og utbytteskatt.

De har dessverre ikke fått med seg at milliarder er forsvunnet ut av landet fordi skattebetalere opplever at skattebelastningen er for stor. Samtidig får vi klare tilbakemeldinger fra gründere om at exitskatten kommer til å drepe innovasjonstakten i Norge.

Meldingen er klar fra de som føler konsekvensene på kroppen. Men den er like klar fra økonomiprofessorer og skatteadvokater, som sier klart fra om konsekvenser av de nye skattereglene. Dessverre blir de avfeid uten ytterligere begrunnelse. Da må det være lov å spørre: Når etablerte eller investerte disse politikerne i nye bedrifter som igjen gir nye arbeidsplasser? Forstår ikke politikerne konsekvensene av de nye reglene?

Det kan virke som om embetsverket i Finansdepartementet har fått frie tøyler til å komme opp med forslag som kan dekke de såkalte smutthullene. Det er åpenbart skjedd uten noen form for konsekvensanalyse. Det kan virke som om embetsverket styrer regjeringen, og ikke omvendt.

Jeg vil tro at gamle strateger som Håkon Lie, Einar Gerhardsen og Per Borten ville tenkt annerledes

At ideologien til Rødt og SV går imot privat næringsliv, er ikke overraskende. Men at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsker å ødelegge for det private næringslivet og de som skaper nye arbeidsplasser, er et tankekors. Jeg vil tro at gamle strateger som Håkon Lie, Einar Gerhardsen og Per Borten ville tenkt annerledes.

Vi hører stadig at Norge går så godt, det er lav arbeidsledighet og det investeres som aldri før. Det hevdes også at de såkalt rike betaler mindre skatt enn vanlige arbeidstakere. Jeg skulle gjerne se de totalregnestykkene som viser at disse påstandene stemmer.

Bare Asker kommune taper hvert år bortimot 200 millioner kroner i skatteinntekter ved at betydelig skatteyter har flyttet til Sveits. Er det rart at kommuneøkonomien rundt om er kraftig svekket? Det kommer til å gå ut over helsetjenesten til de eldre, som det ikke blir færre av, samt skole- og barnehagetilbudet.

At Norge for tiden går godt, skyldes først og fremst svak krone, samt olje- og gassvirksomheten. Arbeidsledigheten er lav, én av syv nye stillinger er i det offentlige.

Når det gjelder innovasjonstakten, troner Sverige på annen plass i The Global Innovation Index, og er sammen med de andre nordiske landene blant de ti beste. Norge, derimot, faller fra en svak 19. plass til 21. plass.

Sverige gjorde den samme øvelsen som Norge nå gjør på syttitallet, men reverserte raskt.

