Forvaltningen av norsk eldreomsorg er et katastrofeområde

Debattinnlegg: Sissel Åkre, pårørende

«Oljefondet skal bidra til å finansiere velferdsstaten over generasjoner», heter det. Hopper vi da over nåværende generasjon? Tydeligvis. For velferdsstaten finansierer i dag ikke, i tilfredsstillende grad, velferd for eldre.

Man tilfredsstiller de som administrerer arbeidet for eldre.

De som arbeider for eldre, i offentlige institusjoner, er overadministrert, overarbeidet og underbetalt.

La meg nevne et anonymisert eksempel fra Asker kommune: På et sykehjem der sitter det 15 personer i administrasjonen. Ingen av disse jobber pasientnært eller er til stede for pasienter og ansatte på avdelingene.

Vi har mye «full sysselsetting» her i landet. Men «full ytelse» burde være honnørordet

Man har økt antallet ledere i kommunen, tross ansettelsesstopp. Samtidig reduseres antallet ansatte i avdelingene. Det er nå fire ansatte på 18 beboere. Ansatte på avdelingen har da ansvar for stell, mat, medisiner og skal gi en personsentrert omsorg, som det så fint heter.

Dette er bestemt av noen som sitter i administrasjonen, og som dessverre ikke aner, eller er interessert i, hvordan det fungerer for de som jobber med pasientene.

Pasientene blir ikke lindret på en god måte, de dør uten tilsyn.

De får ikke nok mat fordi man ikke har tid til å sitte sammen med dem.

Les også – Det sløses så vanvittig i Norge Ti måneder etter oppsplittingen av Viken er det krise og massive skolekutt. – Senterpartiet er distriktenes største fiende, sier Thor Edquist, som mener ungdom betaler dyrt for voksnes såre følelser.

De eldre i dag, som har vært med å bygge opp landet og betalt skatt og jobbet i alle år, opplever en katastrofal omsorgssvikt, og det er ingen som lytter til dette og tar grep, uansett hvor man henvender seg.

Som en beboer på sykehjemmet har uttalt (hun hadde så lyst til å komme seg ut i det fine været, men ingen hadde tid til å følge henne): «Sitter man i fengsel, har man krav på å komme ut hver dag.»

«Sysselsetting» er et populært ord. For ikke å snakke om «full sysselsetting».

Vi har mye «full sysselsetting» her i landet. Men «full ytelse» burde være honnørordet.

Hvor mye velferd yter en midlertidig ansatt med dårlig norsk språk til en pleietrengende eller omsorgstrengende eldre person?

Hvor mange midlertidig ansatte med dårlig norsk språk er med på «å finansiere norsk velferd»?

De er jo billige i drift, da.

Les også Sløseriombudsmannen: – Synes venstresiden burde bry seg mer Are Søberg, eller Sløseriombudsmannen, har skapt et navn for seg selv ved å rakke ned på offentlig pengebruk. Det har gitt 100.000 følgere.

I forvaltningen av Oljefondet settes det enormt store krav til selskaper man investerer i. Det sies at:

«Vi vurderer derfor miljømessige og samfunnsmessige forhold, og stiller tydelige forventninger til selskapene fondet er investert i», og at «Etikkrådet gjør etiske vurderinger av selskaper».

Det er slike spørsmål som må stilles i eldreomsorgen. Det er slike spørsmål dere som leder og forvalter Oljefondet må stille også her hjemme. Det er få som i dag tar bølgen for offentlig eldreomsorg. Men det velter en tsunami inn over de som har ansvaret for forvaltningen av den.

Forvaltningen er et katastrofeområde. Det er på tide å gå ærlig inn i denne problemstillingen.

Sissel Åkre

Pårørende, pt. Asker