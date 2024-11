Fredag varslet regjeringen en ekstrabevilgning på 5 milliarder kroner både i år og neste år til kommunesektoren, som har klaget på svært stramme rammer den siste tiden.

Dette får NHO til å reagere.

– Igjen velger regjeringens minste motstands vei, og bevilger mer penger. Men mer penger er feil svar på utfordringene, sier NHOs sjeføkonom, Øystein Dørum.

Dørum viser til at kommunene stort sett har hatt sterkere inntektsvekst enn planlagt de siste ti årene. Det skyldes ikke minst høy skatteinngang, som har gitt økning i de kommunale disposisjonsfondene, som kommunene kan trekke på når inntektene svikter.

– Når staten ikke trekker inn penger fra kommunene når det går bedre enn ventet, bør den heller ikke tilføre når det i år går (litt) dårligere enn ventet, mener Dørum.

Høyere rente

Han mener at 5 milliarder kroner dessuten er mer enn underdekningen i kommunesektoren ifølge regjeringens ganske ferske anslag.

Når ekstrabevilgningen kommer kort tid etter forslaget til statsbudsjett, faller dette på siden av den ordinære budsjettprosessen.

Dørum peker også på at de ekstra milliardene til kommunene gjør hele budsjettpakken enda mer ekspansiv. Regjeringen anslo at statsbudsjettet for 2025 innebærer en impuls på 0,7 prosent av fastlands-BNP. Det vokser nå til 0,8 prosent.

– Isolert sett betyr det høy rente lengre enn tidligere anslått, advarer Dørum.

Han viser til statsfinansenes inndekningsbehov fremover, blant annet til pensjon og helse.

– Svaret på dette er dels å løse offentlige velferdsoppgaver smartere, og dels å inkludere flere i arbeidslivet. Mer penger nå bidrar til å utsette de nødvendige omstillingene, ikke løse dem.