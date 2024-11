Mette-Marit bad eller good cop?

Dette var Trygve Hegnars leder lørdag 2. november 2024.

Hvis det kommer en telefon fra en person i politiet, det hemmelige Norge eller øverste politiske nivå, om at din sønn vil bli arrestert om en halv time, vil mor selvfølgelig handle.

Det gjorde da kronprinsesse Mette-Marit også. Hun ringte sin sønn, Marius Borg Høiby, og fortalte at politiet var på vei for å arrestere han, og noen minutter senere fikk Marius Borg Høiby selv en telefon fra politiet som sa at nå kommer vi. Avtalt møtested Jansløkka skole, noen minutter unna Skaugum i Asker hvor kronprinsparet bor og junior har et eget hus.

Mens politiet var på vei, løp Mette-Marit bort til Marius Borg Høibys hus og foretok en rask rydding og vask. Ikke en helt vanlig oppgave en søndag på Skagum, men mamma er mamma.

Politiet gadd ikke gang ransake huset, men Borg Høiby kunne overlevere en maltraktert mobiltelefon uten SIM-kort.

Det var den 4. august da Marius Borg Høiby ble arrestert (ved skolen) og ble siktet for hærverk og grov vold i nære relasjoner.

Mette-Marit som var usedvanlig godt informert, kjørte til den forulempede kvinnen som hun kjente godt etter flere års kjærlighetsforhold med sønnen Marius Borg Høiby, og der snakket mamma Mette-Marit med sin mulige svigerdatter.

Siden er det blitt tre kvinner som hevder de er blitt utsatt for vold i nære relasjoner.

Politiet finner stadig nye tegn på at lilleprinsen (27) ikke er helt god, og tar forholdsregler for å beskytte kronprinsparet Mette-Marit og Haakon Magnus.

Borg Høiby får ikke lenger adgang til mammas hus, eller eiendommen rundt, han blir fratatt sertifikatet og får ikke lenger ha skytevåpen.

En av de fornærmede kvinnene krever at Mette-Marit blir avhørt om sin rolle. Det ligger i kortene at Mette-Marits første inngripen søndag den 4. august anses som vitnepåvirkning, og det er forbudt.

Vask og rydding av barns bopel på en søndag er også veldig snilt. Mamma er mamma.

Det gikk 33 minutter fra politiet varslet Marius Borge Høiby til de ankom Jansløkka skole og arresterte ham.

Mens Mette-Marit vasket og vasket.

Og nå er hun sykemeldt.