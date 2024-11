50 år er nok – fylkeskommunene bør nedlegges

Debattinnlegg: Bjørn Røse, tidligere toll- og avgiftsdirektør

Stridsspørsmålet akkurat nå er at fylkeskommunene vil nedlegge videregående skoler. Dette er et viktig spørsmål, men et enda viktigere spørsmål er om vi ikke isteden bør nedlegge fylkeskommunene som sådan. Og svaret er ja.

Bjørn Røse. Foto: Mari Gisvold

Vi trenger ikke fylkeskommunene, de er unødvendige, fordyrende og byråkratiserende. Og hadde det ikke vært for at fylkeskommunene representerer godt betalte stillinger og verv for byråkrater og hundrevis av lokalpolitikere, ville fylkeskommunene ha blitt nedlagt i 2002. Da ble ansvaret for sykehusene tatt ut, fylkeskommunene mistet 75 prosent av sine funksjoner og ansatte, opphørte i realiteten som levedyktige forvaltningsorgan.

I dag utfører de kun oppgaver som kan håndteres bedre og billigere av andre. Og det blir ikke bedre av at vi har to parallelle institusjoner på fylkesnivå; statsforvalterne og fylkeskommunene, der bare insidere vet hvilke oppgaver som håndteres av hvem. Vi bør erkjenne at fylkeskommunenes 48 år lange historie som tredje forvaltningsnivå bør avsluttes nå.

Kortversjonen av fylkeskommunens historie er at fra opprettelsen av fylkeskommunen ved formannskapslovene i 1837 og frem til cirka 1964 skjedde det lite. I denne perioden besto fylkeskommunen i realiteten kun av fylkestinget, som møtte én gang per år, som hadde medlemmer utpekt av kommunene i fylket, og med fylkesmannen som ordfører, administrativ leder og sekretariat.

Les også – Det sløses så vanvittig i Norge Ti måneder etter oppsplittingen av Viken er det krise og massive skolekutt. – Senterpartiet er distriktenes største fiende, sier Thor Edquist, som mener ungdom betaler dyrt for voksnes såre følelser.

Fylkeskommunen løste et fåtall beslutnings- og fordelingsoppgaver som det var vanskelig for kommunene å løse hver for seg. Men så våknet reformiveren, og i perioden fra 1964 til 1976 undergikk fylkeskommunen store forandringer initiert av Komiteen for reformer i lokalforvaltningen.

I denne perioden ble bykommunene innlemmet i fylkeskommunen, den fikk sin egen administrasjon ledet av fylkesrådmannen, og fikk ansvaret for sykehusvesenet, videregående opplæring, regional planlegging, offentlig transport og etterhvert også for tannhelsetjenesten, sykehjem og barnevern; og det ble innført beskatningsrett og direkte valg til fylkestinget. Per 1. januar 1977 var fylkeskommunen etablert som et tredje forvaltningsnivå plassert midtveis mellom stat og kommune.

Den trolig mest patetiske prosessen var oppsplittingen av Statens vegvesen

Men konstruksjonen «fylkeskommune» er aldri blitt en naturlig del av norsk offentlig forvaltning. Interessen blant folk flest for fylkeskommunens oppgaver og prioriteringer har hele tiden vært liten, deltagelsen ved fylkestingsvalgene er merkbart lavere enn ved stortingsvalg og kommunevalg, og utover på 1980- og 90-tallet startet derfor letingen etter nye oppgaver som kunne puttes inn for å rettferdiggjøre fylkeskommunene.