Bitcoin kan påvirke presidentvalget

– Anslagene sier at rundt 50 millioner amerikanere eier bitcoin. Trump er ikke interessert i kryptovaluta, men han er kynisk. Han har ingen ting å tape på å omfavne det, men kanskje han kan vinne noen stemmer, sier Svein Ølnes.

Ølnes har tidligere jobbet som forsker og underviser ved Vestlandsforskning og NTNU. Nå vier han all sin tid til kryptovaluta, og driver selskapet Bitcoininstituttet. Han innser at det er mange faktorer som spiller inn i folks stemmegivning, men at krypto kan være tungen på vekstkålen for en del unge amerikanske menn.

– Dette er en av faktorene som spiller inn, og det bidrar positivt for Trump. I de jevne vippestatene kan det bli avgjørende, tror Ølnes.

ENTUSIAST: Svein Ølnes jobber med bitcoin på fulltid, og er helt sikker på at Trump-seier vil gi store utslag i kursen. FOTO: Advokatenes HR

Dupp med Harris

Donald Trump var en av talerne på Bitcoinkonferansen 2024 i sommer. Applausen blant tilhørerne løftet taket da Trump lovet å sparke sjefen for Securities and Exchange Commission(SEC) Gary Gensler første dag i jobben. Gensler er svært kritisk til krypto, og mange mener han har gjort mye for å stoppe veksten og utbredelsen til kryptovaluta.

– Demokratene har vært veldig negative, og lagt alle mulige slags hindringer i veien. Jeg tror de bare ville tjent politisk på å være positive, sier Ølnes.

Han mener Kamala Harris ikke har noen egen politikk på området, og stusser over den ene gangen han har registrert at demokratenes presidentkandidat har uttalt seg om temaet. På en liste over hvorfor unge svarte amerikanske menn skulle stemme på henne, var ett av punktene økt trygget for denne gruppen med tanke på svindel med kryptohandel.

– Med Harris som vinner tror jeg kursen på bitcoin vil få seg en dupp, sier Ølnes.

Med Trump-seier tror Ølnes euforien vil bre seg i miljøet, og sørge for en voldsom opptur. Det er bare noen dager siden bitcoin-kursen var nære å sette ny all time high på drøyt 73.000 dollar.