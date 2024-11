Fordummende debatt om formuesskatt

Debattinnlegg: Christian Tybring-Gjedde, uavhengig stortingsrepresentant

8. oktober holdt bistands- og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) regjeringens redegjørelse om det nordiske samarbeidet. Der fremholdt statsråden at Norden finner frem til felles løsninger på stadig flere områder. To av disse var arbeidsmarked og konkurranse om arbeidskraft. Skatter og avgifter ble ikke nevnt.

Tvinnereim hevdet tvert imot at ulike skatteregler ikke var konkurransevridende, og at eksempelvis formuesskatten ikke er et grensehinder. Deretter fortsatte hun å snakke om næringslivet i Halden, der hun selv er bosatt, og at bedriftene der ikke etterspør felles skattebetingelser, men at det er ulikt regelverk som skaper grensehindre for næringslivet.

FÅR GJENNOMGÅ: Anne Beathe Tvinnereim (Sp). Foto: NTB

Hun benektet at formuesskatten er til hinder for likeverdige konkurransevilkår. Selv når norske verdiskapere og gründere velger å flytte ut av Norge – noen flytter sågar til Sverige – var ikke dette dokumentasjon på at skatt var konkurransevridende.

Min påstand om at norske bedrifter blir tvunget til å starte konkurransen 10 meter bak startlinjen avviste statsråden. Og hun la til at skatteregler ikke var noe som inngikk i det nordiske samarbeidet.

Enkelte ganger er politisk debatt fordummende. Bortkastet tid. Til tross for at dokumentasjon legges på bordet og at de som skaper verdier blir skatteflyktninger, hevder statsråden hardnakket at skatt ikke er et grensehinder for konkurranse.

Hun mener tvert imot at skatt ikke er noe nordiske bedriftseiere er opptatt av. Tvinnereim hadde nemlig besøkt noen nordiske bedrifter i Stockholm som overhodet ikke var interessert i å snakke om formuesskatt. Det slo henne ikke at dette kanskje skyldtes at Sverige ikke lenger har formuesskatt.

Christian Tybring-Gjedde

Uavhengig stortingsrepresentant