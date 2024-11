Gründermelding uten kraft – skatt er problemet

Myten om at Norge er et godt land å skape virksomhet i er feil. Formueskatt handler ikke om å ta penger fra de som har mye fra før. Det handler om å skattlegge virksomheter som ikke tjener penger, men som er i skatteposisjon.

Næringsministeren vil ikke snakke om skatt

Hvis du, Cecilie Myrseth, fikk 12.000 kroner i studielån og hadde kostnader til hybel og mat på 15.000 kroner i måneden – hvordan skulle du finansiere tamponger og tannkrem? Hvis du i tillegg fikk en skatteregning og ikke hadde en rik onkel, hvordan ville du ha løst det?

Tilsvarende er tilværelsen for en gründer i tidlig fase. Inntektene samsvarer ikke med de investeringer og kostnader en har for å bygge en bedrift. Mange må låne penger for å betale skatt, eller ta utbytte fra virksomheten. Dette reduserer virksomhetens mulighet til å vokse og bli lønnsom.

Regjeringen hevder at Norge er et godt land å bygge ny virksomhet, men de vegrer seg for å underbygge påstandene. Norsk innovasjon ligger på et meget lavt nivå sammenlignet med våre nordiske naboer.

Sverige har langt flere enhjørningsbedrifter og kjente suksessrike selskaper som Klarna, Spotify og Voi. Sverige er verdens nest mest innovative land. Norge må ta til takke med 21. plass! Svenskene har gjennomført effektive tiltak for å fremme innovasjon, inkludert fjerning av formuesskatten, noe som har frigjort kapital til investeringer i nye, innovative bedrifter. Dette har styrket Sveriges innovasjonsevne betydelig.

Denne gründermeldingen gjør lite for å styrke Norges konkurransekraft. Næringsministeren vil ikke snakke om skatt. I realiteten vil hun ikke snakke om rotårsaken til at Norges gründere ikke har gode nok rammevilkår. Jeg har vært seriegründer i Norge i 45 år, og har møtt svært mange likesinnede.

Fellesnevneren for mange gründere er et ønske om å skape gode produkter, skape arbeidsplasser og være med på å bygge landet. Vår motivasjon er ikke å bli styrtrike. Vi betaler villig vår skatt, men først når bedriften går med overskudd slik at det er midler til skatteregningen.

Jeg håper at regjeringen en dag vil forstå og anerkjenne gründeres rolle, og gi dem vilkår som reflekterer dette. Gründermeldingen gir dessverre lite grunn til optimisme.

Øyvind Gedde

Gründer og adm. direktør i Movu