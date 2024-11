Harald Magnus Andreassen: – Da vil alle tape

– Dette utfallet kan være bra for amerikanske selskaper som skjermes for konkurranse, og for amerikanske selskaper som får mindre skatt. Det kan også være bra for selskaper som kan tjene på at USA midlertidig trolig får en sterkere innenlandsk økonomi, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets etter Donald Trump-seieren i presidentvalget.

– De som taper er selskapene som får høyere priser og mindre skattekutt enn andre, sier han.

Andreassen viser til at vinnerselskapene kan måtte utvide sin produksjonskapasitet i USA.

– Men problemet er at det ikke er noe ledig arbeidskraft i utgangspunktet. Derfor vil de måtte hente arbeidskraft fra andre. Det vil drive opp lønnsveksten og produksjonskostnadene. Og trolig kan bedriftene velte mer av kostnadene over på kundene, tror Andreassen.

– Så amerikansk økonomi blir ikke bedre balansert av dette utfallet.

Klar renteoppgang

Andreassen mener Trumps signaler tilsier at budsjettunderskuddene og statsgjelden vil øke raskere enn ved en Harris-seier.

– Det er i hvert fall en delforklaring på renteoppgangen i takt med Trumps gallupfremgang. Rentene er opp nesten 80 basispunkter fra bunnen i september, slår han fast.

For resten av verden er utfallet temmelig sikkert: