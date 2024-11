Dette kan verden vente seg i Trumps andre presidentperiode

Det kan bety at man flytter produksjon hjem eller til nære allierte og partnerland for å gjøre seg mindre avhengig av Kina.

Lover skattekutt og bolighjelp

Mer enn én av fire amerikanske velgere svarte at økonomien var den viktigste saken for dem i årets valg. Trump har blant annet kommet med en rekke løfter om skattekutt.

Den nyvalgte president har sagt at han skal forlenge og utvide alle skattekuttene han selv sto bak i 2017, men har også tatt til orde for skattefritak på tips i restaurant- og servicebransjen.

Han har sagt at han skal fjerne skatt på trygdeytelser og overtid, samt lovet et nytt skattefradrag for renter på billån – men da kun for biler som er produsert i USA.

Trump vil også senke selskapsskatten fra 21 prosent til 15 prosent – men også her kun for selskaper som har produksjonen sin i USA.

Han sier også at han skal oppheve eventuelle skatteøkninger som trådte i kraft under Joe Bidens presidentskap, samt fjerne skattelettelser demokraten innførte for å få i gang på utviklingen av fornybar energi og elbiler.

I tillegg ønsker Trump å ta grep for å senke boligkostnader ved å åpne for å bygge på land som administreres av de føderale myndighetene i USA. Det kan blant annet være nasjonalparker eller militære områder.

Hard linje mot innvandrere

Innvandring og abort fikk delt andreplass blant de sakene amerikanerne er mest opptatt av i år, ifølge NYT-undersøkelsen.

Valgkampen til Trump har i stort vært bygget på retorikk nettopp mot innvandrere i USA. Han har lovet å gjennomføre den største innenlandske deportasjonen i USAs historie – som både kan innebære bruk av nasjonalgarden og interneringsleirer.

I tillegg har han krevd dødsstraff for innvandrere som dreper amerikanske statsborgere. Trump har planer om å gjenopplive og utvide reiseforbudet som opprinnelig var rettet mot sju muslimske land.

Etter Hamas' angrep mot Israel 7. oktober i fjor tok Trump til orde for en «ideologisk ransaking» av innvandrere for å utelukke de «farlige, gale og hatske». Han har også antydet at han skal avslutte retten til statsborgerskap for barn født i USA av personer uten lovlig opphold.

Vag om abort-saken

Om abort har republikaneren vært mer vag. I fjor vår sa han at abortlovgivingen burde være opp til de ulike delstatene. Han har avstått fra å undertegne et nasjonalt forbud mot abort, samt avvist at tilgangen på abortpiller skal fjernes.

Trump har også uttalt at det bør være opp til delstater å bestemme hvorvidt de skal straffeforfølge kvinner som tar abort. Han har dog ikke avvist denne politikken.

Det var de tre dommerne som Trump utpekte i den første perioden sin som president, som bidro til at høyesterett i 2022 fikk flertall til å fjerne Roe vs. Wade-kjennelsen. Den hadde sikret kvinner føderal rett til abort i USA siden 1973.

På den andre siden har han sagt at han skal gjøre prøverørsbefruktning gratis for kvinner. Trump har til og med hevdet at han er «far» til ordningen som ble først tatt i bruk i 1978.

(NTB)