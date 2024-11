Tysklands regjering har brutt sammen – Scholz tordner mot sparket finansminister

Scholz kom med kunngjøringen under en pressekonferanse der han bekreftet at han har sparket finansminister Christian Lindner.

Underveis i talen ble det klart at Lindners parti FDP forlater regjeringen, ifølge Bild.

I løpet av kvelden har det foregått krisemøter mellom regjeringspartienes ledere, og i 20.40-tiden ble det kjent at Lindner hadde fått sparken, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Tordentale

Statsministeren gikk videre usedvanlig skarpt ut mot Lindner. Han kaller den avgåtte finansministerens oppførsel «grovt egoistisk» og anklager ham for tillitsbrudd. Videre sier statsministeren at han vil «unngå skade mot landet» og at Lindner ikke har opptrådt til fellesskapets beste. Han reagerer på FDPs oppførsel i lys av krigen i Ukraina og presidentvalget i USA.

– Alle som blir med i regjering må oppføre seg ansvarlig og pålitelig, de kan ikke løpe i dekning når det blir vanskelig. De må være villige til å inngå kompromiss, sa Scholz.

Statsministeren anklaget også Lindner for å ville kutte skattene for de rikeste og for å kutte i pensjonsutbetalinger.

Budsjettuenighet

Sosialdemokratene (SPD), De grønne og markedsliberale FDP har ikke klart å bli enige om statsbudsjettet. FDP foreslo kutt i både skatter og utgifter for å få fart på den tyske økonomien, noe begge de andre partiene var imot. I tillegg var FDP sterke motstandere av å ta opp mer statsgjeld.

Det har vært et vanskelig ekteskap mellom de tre partiene siden regjeringen tiltrådte i november 2021, særlig i økonomi- og klimapolitikk. Alle de tre regjeringspartiene har falt på meningsmålingene, men det har særlig gått hardt utover FDP. De ligger nå jevnt under sperregrensen på fem prosent.

Politisk manøvrering

Skulle ikke regjeringen få flertall for sin politikk i dette kabinettsspørsmålet, kan det utskrives nyvalg til mars. Ved tre anledninger har noe lignende skjedd i Tyskland – da ved at regjeringspartiene har stemt mot sin egen regjering, for å utløse et nyvalg. I 1972 skjedde dette under Willy Brandt, i 1983 under Helmut Kohl, og i 2005 under Gerhard Schröder.

Det er ikke bekreftet at Scholz planlegger å gjennomføre en lignende manøver, men det anses som sannsynlig. Tysklands grunnlov tillater ikke at regjeringen utskriver nyvalg uten videre, men dette er et grep for å omgå denne bestemmelsen.

– Jeg skal forsøke å snakke med Friedrich Merz så raskt som mulig, sa Scholz, med henvisning til Kristendemokratenes leder.

Grunnen til at han vil vente med kabinettsspørsmål til januar, er at Forbundsdagen kan bruke tiden fram mot jul til å gjøre flere vedtak som ikke kan vente, ifølge Scholz.